Tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiiunile de mai jos, iar la final vei obține cea mai bună plăcintă cu gutui. Este extrem de aromată, iar gustul său te va duce instant în copilărie.

INGREDIENTE

Pentru foi

200 gr untura solida fara miros

4 linguri zahar

2 oua

350 ml lapte batut(iaurt de tara)

sare

esenta de vanilie

1/2 lingurita bicarbonat

1/2 plic praf de copt

700 g faina

Pentru umplutura:

2 kg gutui

5 linguri zahar

Pentru pudrat

4-5 linguri zahar pudra cu aroma de vanilie, potrivit sursei.

MOD DE PREPARARE:

Untura am mixat-o cu zaharul, pana s-a format o spuma, am adaugat ouale, esenta de vanilie si sarea. Bicarbonatul si praful de copt le-am stins cu o lingura zeama de lamaie si le-am adaugat in compozitie. Am amestecat putin cu telul si treptat am adaugat faina. A rezultat un aluat elastic si nelipicios. L-am acoperit cu o folie si l-am dat la rece pentru 30-40 minute.

Gutuile le-am spalat bine, inlaturand puful si cotoarele si le dam prin razatoarea mica.

Le-am calit intr-o oala la foc mic impreuna cu zaharul. Am amestecat si am lasat pana gutuile nu au mai avut lichid. Le-am dat la racit.

Am impartit aluatul in doua.

Am intins prima foaie si am asezat-o intr-o tava mare de aragaz tapetata cu hartie de copt, apoi am intins compozitia de gutui. Am nivelat si am adaugat a doua foaie intinsa peste gutui.

Am intepat cu furculita din loc in loc.

Am dat placinta pentru 40 minute la cuptor, preincalzit in prealabil la 180 grade C.

Am scos-o din cuptor si am lasat-o la racit, dupa care am portionat-o si am pudrat-o cu zahar pudra.