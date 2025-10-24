Tot ce trebuie să faci este să urmezi intrucțiunile de mai jos, iar la final vei obține cea mai bună dulceață pe care ai pregătit-o și mâncat-o vreodată.

INGREDIENTE:

1 kg de gutui (curatate de coaja si cotor)

700-800 g de zahar (in functie de cat de dulce preferi dulceata)

1 lamaie (pentru a preveni oxidarea si pentru un plus de aroma)

500 ml de apa

1 pastaie de vanilie sau 1 plic de zahar vanilat (optional)

1 lingurita de scortisoara (optional, pentru un plus de aroma)

MOD DE PREPARARE:

1.Pregatirea Gutuilor

Spala bine gutuile sub jet de apa rece pentru a indeparta puful de pe coaja.

Curata gutuile de coaja si indeparteaza cotorul cu seminte. Taie fructele in cubulete mici sau da-le pe razatoarea mare, in functie de preferinta. Gutuiul taiat cubulete va conferi dulceatei o textura mai crocanta, in timp ce gutuile rase vor crea o dulceata mai fina si mai uniforma.

Pune gutuile taiate intr-un bol cu apa si sucul de la o lamaie, pentru a preveni oxidarea si inchiderea la culoare.

2. Prepararea Siropului

Intr-o oala mare, adauga apa si zaharul. Aduce amestecul la punctul de fierbere, amestecand ocazional pentru a dizolva complet zaharul.

Cand siropul incepe sa fiarba si se formeaza bule mari la suprafata, adauga pastaia de vanilie (taiata pe lung) sau zaharul vanilat, pentru un plus de aroma.

3. Adaugarea Gutuilor

Scurge bine gutuile si adauga-le in oala cu siropul fierbinte. Lasa amestecul sa fiarba la foc mic, amestecand ocazional, timp de 45-60 de minute, pana cand gutuile devin translucide si siropul capata o consistenta usor vascoasa.

Pentru a verifica daca dulceata este gata, pune cateva picaturi de sirop pe o farfurie rece. Daca picaturile isi pastreaza forma si nu curg imediat, dulceata este gata.

Scoate pastaia de vanilie din dulceata (daca ai folosit-o) si toarna dulceata fierbinte in borcane sterilizate, avand grija sa elimini eventualele bule de aer.

Inchide bine borcanele cu capace si intoarce-le cu gura in jos pentru a crea vid, ceea ce va ajuta la conservarea dulcetii pentru o perioada mai lunga de timp.

Lasa borcanele sa se raceasca complet, apoi depoziteaza-le intr-un loc racoros si intunecat.