Nu trebuie să fii as în bucătărie ca să pepari această rețetă, tot ce trebuie să faci este să urmezi întocmai instrucțiunile de mai jos, iar la final vei obține cea mai bună dulceață de struguri pe care ai pregătit-o și mâncat-o vreodată.

INGREDIENTE:

3 kg struguri rosii;

1,5 kg zahar;

3 linguri suc de lamâie.

MOD DE PREPARARE:

Pentru început, se scot boabele de pe ciorchine, iar apoi sâmburii din fiecare bob.

Apoi, strugurii se pun la fiert cu zaharul și se ţin la foc mic pâna ce se topeste zahărul.

Ulterior, focul se măreste la mediu și se fierbe timp de 30 de minute, adaugând sucul strecurat de lamâie.

După se verifică dacă e gata fiartă și se pune în borcane. Se astupaăcu capace și se pun cu gura în jos sa se răcească.