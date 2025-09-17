INGREDIENTE

500 gr. branza proaspata de vaci (foarte bine scursa de zer);

1 ou + 1 galbenus;

3 linguri cu zahar (am folosit brun);

3 linguri cu faina alba;

3 linguri cu gris de grau;

1 lingurita cu coaja rasa de lamaie;

1/2 lingurita cu sare fina;

1/2 lingurita bicarbonat de sodiu (optional);

200 ml ulei pentru prajit.

MOD DE PREPARARE:

Intr-un vas, amestecam toate ingredientele.

Daca branza este mai umeda, se mai adauga faina sau gris, treptat, cu lingurita, fara a ingreuna foarte mult aluatul. La final, trebuie sa avem o compozitie legata, care se desprinde usor de pe lingura si vas.

Cu mana usor umezita, luam bucati din aluat (cat o nuca), ii dam forma ovala, dupa care aplatizam. Asezam papanasii pe un blat infainat.

Dupa ce i-am terminat de modelat, incingem uleiul intr-o tigaie si ii prajim suficient, pe ambele parti pana devin rumeni si frumosi.

Ii scoatem pe servete absorbante.

La servire, ii pudram cu zahar fin, zahar vanilat sau ii putem combina cu diverse creme, inghetate, frisca, smantana, dulceaturi, miere, potrivit sursei.