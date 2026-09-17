Sărbătoarea zilei, joi, 17 septembrie: Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, prăznuite azi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 sept. 2026, 07:13

Biserica Ortodoxă le prăznuiește pe 17 septembrie pe Sfânta Muceniță Sofia și pe cele trei fiice ale sale, Pistis, Elpis și Agapis, care au primit moartea mucenicească în timpul împăratului Adrian. Cele trei copile, botezate după virtuțile teologice ale credinței, nădejdii și dragostei, au rămas în memoria creștină drept exemple de statornicie în credință.

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