Sărbătoarea zilei, joi, 17 septembrie: Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, prăznuite azi

Biserica Ortodoxă le prăznuiește pe 17 septembrie pe Sfânta Muceniță Sofia și pe cele trei fiice ale sale, Pistis, Elpis și Agapis, care au primit moartea mucenicească în timpul împăratului Adrian. Cele trei copile, botezate după virtuțile teologice ale credinței, nădejdii și dragostei, au rămas în memoria creștină drept exemple de statornicie în credință.
Sfânta Muceniță Sofia și cele trei fiice ale sale
Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis, au trăit în Italia, în timpul domniei împăratului Adrian (117-138). Sofia, al cărei nume provine din limba greacă și înseamnă „înțelepciune”, și-a botezat cele trei fiice după numele virtuților teologice: Pistis – credință, Elpis – nădejde și Agapis – dragoste.
Potrivit tradiției creștine, familia a fost denunțată prefectului Antioh, care le-a adus la cunoștința împăratului Adrian faptul că sunt creștine. Conducătorul roman le-a poruncit să aducă jertfă zeiței Artemis, însă fetele au refuzat să renunțe la credința lor.
Cele trei surori au fost martirizate pentru credință
În urma refuzului, împăratul a poruncit ca numai fiicele Sofiei să fie omorâte, urmărind ca mama lor să sufere atât din cauza chinurilor la care erau supuse copilele, cât și din cauza pierderii acestora.
Pistis, Elpis și Agapis au fost martirizate în anul 137. La momentul morții, Pistis avea 12 ani, Elpis 10 ani, iar Agapis doar nouă ani.
După moartea fiicelor sale, Sofia le-a luat trupurile și le-a îngropat pe un deal, în afara cetății. Timp de trei zile, mama s-a rugat la mormintele lor. La finalul acestei perioade, și-a dat sufletul în mâinile Domnului.
Mormintele Sfintei Sofia și ale fiicelor sale
Mormintele Sfintei Sofia și ale fiicelor sale, Pistis, Elpis și Agapis, au fost localizate pe drumul roman Via Aurelia. Deasupra acestora a fost ridicată Biserica „Sfântul Mucenic Pangratie”.
Din anul 1992, Sfânta Muceniță Sofia este ocrotitoarea capitalei Bulgariei, Sofia.
Troparul Sfintei Mucenițe Sofia și al fiicelor sale
Mielușele cuvântătoare, prin mucenicie, v-ați adus Mielului și Păstorului, săvârșind călătoria cea către Hristos și credința păzind-o. Pentru aceea, cu suflet vesel astăzi săvârșind pomenirea voastră cea sfântă, minunatelor, pe Hristos Îl slăvim.
Condacul Sfintei Mucenițe Sofia și al fiicelor sale
Sfințitele ramuri ale Cinstitei Sofia: Sfintele Pistis, Elpis și Agapis, cu darul au arătat că înțelepciunea elinilor este nebunie. Și prin nevoințe arătându-se biruitoare, s-au încununat cu cununa nepieritoare, de la Stăpânul tuturor, Hristos.
Sfinții pomeniți pe 17 septembrie
În această zi, Biserica Ortodoxă face pomenirea următorilor sfinți:
Sfântul Dionisie Erhan;
Sfânta Muceniță Agatoclia;
Sfinții Mucenici Maxim, Teodot și Asclipiodota;
Sfânta Lucia și Mucenicul Geminian, fiul ei;
Sfânta Muceniță Teodota;
Sfinții 100 de mucenici;
Sfinții episcopi Pilevs și Nil și cei 46 de mucenici din Palestina;
Sfinții Mucenici Haralambie și Pandoleon;
Sfinții Mucenici Iraclid și Miron, episcopii Tamasului din Cipru.
Sfântul pomenit pe 18 septembrie
Mâine, 18 septembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Eumenie, episcopul Gortinei.
Sarbatoarea zilei de 22 august 2024. Mari sfinți, pomeniți în calendarul creștin. Ce trebuie să știe credincioșii
sursa: crestinortodox.ro