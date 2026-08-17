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Accident cumplit în județul Suceava. Un copil de cinci ani a murit după ce a fost lovit de o motocicletă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 23:17

Un accident cumplit a avut loc luni seară în localitatea Vadu Moldovei, județul Suceava. Un copil în vârstă de cinci ani a murit după ce a fost lovit de o motocicletă.

Victima nu a avut nicio șansă

La scurt timp, la fața locului a intervenit un echipaj medical care l-a găsit pe micuț în stop cardio-respirator. De asemenea, victima prezenta multiple leziuni, fracturi deschise și un traumatism cranio-cerebral grav.

Medicii au efectuat manevre de resuscitare timp de aproximativ 50 de minute, însă, în ciuda eforturilor, au fost nevoiți să declare decesul copilului.

”Echipajul SAJ tip C trimis la fata locului a gasit un baiat de 5 ani politraumatizat, cu traumatism cranio-cerebral grav, traumatism toraco-abdominal, multiple fracturi deschise. La sosirea echipajului , pacientul era in stop cardio-reapirator. Dupa aproximativ 50 de minute de resuscitare, din pacate”, a fost declarat decesul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Serviciului Județean de Ambulanță (SJA) Suceava, Dan Teodorovici.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

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