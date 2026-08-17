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Locale· 1 min citire
Accident cumplit în județul Suceava. Un copil de cinci ani a murit după ce a fost lovit de o motocicletă
FOTO: Arhivă
Un accident cumplit a avut loc luni seară în localitatea Vadu Moldovei, județul Suceava. Un copil în vârstă de cinci ani a murit după ce a fost lovit de o motocicletă.
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