Nicușor Dan, vizită oficială în Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Reuniune trilaterală cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 20:49

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua joi o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Independenței. Șeful statului va fi primit de Maia Sandu și va participa la parada militară, iar ulterior va avea o reuniune trilaterală cu președintele Republicii Moldova și cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.

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