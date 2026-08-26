Nicușor Dan, vizită oficială în Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței. Reuniune trilaterală cu Maia Sandu și Volodimir Zelenski

Președintele României, Nicușor Dan, va efectua joi o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Independenței. Șeful statului va fi primit de Maia Sandu și va participa la parada militară, iar ulterior va avea o reuniune trilaterală cu președintele Republicii Moldova și cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.
Nicușor Dan, întâlniri la nivel înalt în Republica Moldova
Programul include, la ora 10.00, o vizită la șantierul Teatrului Republican Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din municipiul Cahul, iar de la 10.30 o vizită la Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, a transmis Administrația Prezidențială printr-un comunicat de presă.
Nicușor Dan va fi primit, la ora 14.35, de către președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Palatul Prezidențial din Chișinău, cei doi șefi de stat urmând să aibă convorbiri tête-à-tête și oficiale.
Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski, reuniune trilaterală la Chișinău
Ulterior, Nicușor Dan va participa, de la 16.45, alături de Maia Sandu, la parada militară organizată cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.
De la ora 18.45, Nicușor Dan va avea o reuniune trilaterală cu Maia Sandu și cu președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, la Palatul Prezidențial din Chișinău. Cei trei șefi de stat vor face declarații de presă comune, de la ora 19.25.
Programul președintelui Nicușor Dan mai include, de la 19.50, o cină oferită de Maia Sandu, la Reședința de Stat „Nicolae Iorga” din Chișinău, iar de la 21.10, participarea, alături de Maia Sandu și Volodîmîr Zelenski, la concertul festiv dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău.
Președintele Maia Sandu i-a invitat pe președintele României, Nicușor Dan, și pe președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova, care vor avea loc joi, 27 august, a confirmat marți Președinția de la Chișinău. Șefa statului moldovean s-a întâlnit luni la Kiev cu partenera președintelui României, Mirabela Grădinaru, pe care a invitat-o, de asemenea, să vină în Republica Moldova, iar aceasta din urmă a confirmat o vizită pentru data de 1 septembrie, potrivit NewsMaker.