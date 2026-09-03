El Niño „Godzilla” amenință planeta. 2027 ar putea deveni cel mai cald an din istorie

Organizația Meteorologică Mondială avertizează că El Niño va deveni „foarte puternic” în lunile următoare și își va menține efectele până în 2027. Meteorologii spun că fenomenul ar putea amplifica seceta, inundațiile, incendiile și valurile de căldură în numeroase regiuni ale lumii.
Fenomenul meteorologic El Niño se intensifică și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice observate vreodată, avertizează Organizația Meteorologică Mondială. Cele mai recente prognoze indică un „eveniment foarte puternic” în lunile următoare, cu efecte care se vor resimți inclusiv în 2027.
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Combinația dintre El Niño și încălzirea globală ar putea împinge temperaturile la niveluri record. Potrivit estimărilor citate, 2027 este pe cale să devină cel mai cald an înregistrat vreodată, în timp ce riscul de secetă, inundații, incendii și valuri extreme de căldură va crește în mai multe regiuni ale lumii.
Cât de puternic ar putea deveni El Niño?
Cele mai recente date arată că temperatura oceanului din zona centrală a fenomenului El Niño este deja cu aproximativ 2,6 grade Celsius peste media ultimilor 30 de ani.
Valoarea se apropie de recordul din era măsurătorilor prin satelit, când anomalia a ajuns la 3,1 grade Celsius în 2015. Media a 14 modele climatice indică însă posibilitatea ca nivelul să urce până la aproximativ 4 grade Celsius în noiembrie.
Dacă această prognoză se confirmă, fenomenul ar putea atinge o intensitate fără precedent în ultimul mileniu. Datele obținute din analiza coraliilor, a inelelor de creștere ale copacilor și a documentelor istorice sugerează că niciun episod El Niño din ultimii aproximativ 1.000 de ani nu ar fi ajuns la un asemenea nivel.
Amploarea prognozată a fenomenului este atât de mare încât a fost descrisă drept „cu adevărat uluitoare” și un eveniment de „nivel Godzilla”.
El Niño este un ciclu climatic natural produs atunci când modificările vânturilor deasupra Oceanului Pacific duc la încălzirea apelor și la transferul unei cantități foarte mari de căldură către atmosferă.
În mod obișnuit, orice anomalie de temperatură de peste 0,5 grade Celsius în zona de referință este suficientă pentru clasificarea unui episod El Niño. Prognoza de aproximativ 4 grade arată cât de departe s-ar putea situa actualul fenomen față de acest prag.
Ce efecte extreme poate provoca El Niño?
Primele efecte sunt deja observate în mai multe regiuni. Căldura suplimentară este asociată cu agravarea incendiilor forestiere din Indonezia și cu reducerea ploilor musonice esențiale din India.
În lunile următoare, efectele ar putea deveni globale. Australia s-ar putea confrunta cu un risc mai mare de incendii, în timp ce unele regiuni din America de Sud ar putea avea parte de inundații mai puternice.
Organizația Meteorologică Mondială avertizează că printre principalele riscuri se numără inundațiile, seceta și căldura extremă, iar aceste efecte ar putea continua până în 2027.
Ar putea 2027 să devină cel mai cald an din istorie?
Combinația dintre un El Niño foarte puternic și încălzirea globală produsă de acumularea gazelor cu efect de seră ar putea împinge temperaturile globale la noi recorduri.
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Potrivit estimărilor prezentate, 2027 ar putea depăși toate recordurile anterioare și deveni cel mai cald an înregistrat vreodată.
Criza climatică amplifică deja efectele fenomenelor meteorologice extreme, iar El Niño adaugă o cantitate suplimentară de căldură în sistemul climatic. Tocmai această suprapunere îi îngrijorează pe specialiști.
Ce avertisment transmite ONU?
Secretarul general al ONU, António Guterres, avertizează că intensificarea fenomenului are loc chiar „sub ochii noștri”.
„El Niño capătă proporții uriașe sub ochii noștri”, a declarat António Guterres.
Acesta a avertizat că lumea se află într-o zonă periculoasă din punctul de vedere al fenomenelor meteorologice extreme.
„Lumea se află în zona de pericol a fenomenelor meteorologice extreme. Acum se duce o cursă între riscurile tot mai mari și angajamentul nostru de a lua măsuri climatice și de a proteja oamenii. Trebuie să câștigăm această cursă”, a spus el.
Consecințele nu se limitează la temperaturi mai ridicate. Programul Alimentar Mondial al ONU a avertizat că El Niño ar putea împinge aproximativ 50 de milioane de oameni în situații de foamete acută.
Seceta poate afecta recoltele, iar inundațiile pot distruge infrastructura și terenurile agricole. În regiunile deja vulnerabile, un astfel de șoc climatic poate afecta rapid accesul la hrană și apă.
„El Niño are potențialul de a provoca un șoc uriaș comunităților și economiilor din întreaga lume”, a declarat Celeste Saulo, secretara generală a Organizației Meteorologice Mondiale.
„Asistăm deja la perturbări și devastări cauzate de secete și inundații și ne așteptăm ca aceste efecte să se amplifice pe măsură ce El Niño se intensifică”, a adăugat aceasta.
Cât timp vor continua efectele?
Cea mai recentă actualizare a Organizației Meteorologice Mondiale arată că El Niño este deja bine instalat și va continua să se intensifice în lunile următoare.
Fenomenul ar urma să atingă nivelul unui „eveniment foarte puternic”, cu impact major, iar efectele sale asupra temperaturilor, precipitațiilor și fenomenelor extreme se pot prelungi până în 2027.
Prognozele sunt bazate pe consensul mai multor centre internaționale de predicție climatică, însă intensitatea exactă și distribuția efectelor vor continua să fie actualizate pe măsură ce apar noi date.