El Niño „Godzilla” amenință planeta. 2027 ar putea deveni cel mai cald an din istorie

Publicat 3 sept. 2026, 11:26 Actualizat 3 sept. 2026, 11:36

Organizația Meteorologică Mondială avertizează că El Niño va deveni „foarte puternic” în lunile următoare și își va menține efectele până în 2027. Meteorologii spun că fenomenul ar putea amplifica seceta, inundațiile, incendiile și valurile de căldură în numeroase regiuni ale lumii.

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