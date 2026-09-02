Alertă meteo de ploi torențiale și vijelii. ANM anunță grindină și rafale de până la 50 km/h în mai multe regiuni

Vremea devine instabilă în mai multe zone ale țării, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină. Informarea ANM este valabilă de miercuri, 2 septembrie, ora 13:00, până joi seara.
Meteorologii anunță o perioadă de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni din țară, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, grindină. Informarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie este valabilă de miercuri, 2 septembrie, de la ora 13:00, până joi, 3 septembrie, la ora 21:00. Miercuri, fenomenele vor apărea local în Moldova și în nordul Munteniei, iar joi instabilitatea se va extinde pe alocuri în regiunile sudice și estice, precum și în zonele montane.
Unde sunt așteptate ploi torențiale și vijelii
În zonele vizate vor fi averse torențiale, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Rafalele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h, iar izolat există posibilitatea apariției grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri. Ploile pot aduce cantități importante de apă într-un interval scurt. În doar una până la trei ore se vor acumula, în general, 10-15 l/mp, iar izolat valorile pot depăși 20-30 l/mp.
Cum va fi vremea în septembrie
Estimările ANM pentru perioada 31 august - 28 septembrie arată că primele două săptămâni ale lunii vor fi mai calde decât în mod normal și vor avea un deficit de precipitații, mai accentuat în zonele montane. Ulterior, cantitățile de ploaie ar urma să revină la valori apropiate de cele normale.
Vremea în septembrie: ANM anunță temperaturi peste normal. Prognoza pe 4 săptămâni
În săptămâna 31 august - 7 septembrie, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, cu cele mai mari abateri în vestul țării. Regimul pluviometric va fi deficitar în cea mai mare parte a României, iar lipsa precipitațiilor va fi mai pronunțată în zonele montane.
Temperaturile rămân ridicate și în a doua săptămână din septembrie
În intervalul 7 - 14 septembrie, temperaturile medii vor continua să se situeze peste valorile normale în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari diferențe față de normal sunt așteptate din nou în vest, în timp ce precipitațiile vor fi deficitare în toate regiunile, mai ales în zonele montane. Pentru săptămâna 14 - 21 septembrie, ANM estimează temperaturi peste normal în întreaga țară, cu abateri mai accentuate în vest. În schimb, ploile ar urma să revină la cantități apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.
Cum se încheie luna septembrie
În ultima săptămână analizată, 21 - 28 septembrie, temperaturile medii vor fi ușor peste cele normale în regiunile vestice și centrale. În restul țării, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei. Și regimul precipitațiilor se va stabiliza. Cantitățile de apă sunt estimate la valori apropiate de normal pe întreg teritoriul României.