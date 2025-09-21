În timp ce Oana Țoiu se afla pe scena amfiteatrului, ministrul Educației Daniel David a transmis un mesaj prin teleconferință. Însă, în sala evenimentului organizat pentru comunitatea de români din America se aflau doar câteva persoane. De altfel, Oana Țoiu a așteptat să ajungă pe pământ american pentru a condamna asasinarea activistului lui Trump. Asta, deși au trecut aproape două săptămâni de la tragedie.

„Bine ați venit la Romanian Community Summit 2025, aflat la a treia ediție a unui eveniment care aduce la un loc lideri și artizani ai diasporei pentru un singur scop: să transforme viziunea în acțiune. Summitul este o platformă dinamică, care lansează inițiative inovative și pavează calea pentru un viitor prosper”, se arată în prezentarea evenimentului.

De altfel, „summit-ul” a fost finanțat prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni”.

Așa cum se poate observa în imagini, sunt ocupate, răzleț, câteva locuri situate cât mai aproape de centrul scenei.

Oana Țoiu a așteptat să ajungă pe pământ american pentru a condamna asasinarea lui Charlie Kirk, activistul american apropiat de Donald Trump. Deși în țară nu a avut nicio reacție la eveniment, ministra de externe a punctat în SUA, cu o întârziere de 10 zile.

„La Chicago, pentru Summitul Comunității Române, găzduit de Christian Heritage Academy. Locul, pe care activistul Charlie Kirk l-a descris ca fiind fundamental pentru convingerile sale, are o semnificație profundă după moartea sa tragică recentă. Este un avertisment grav: trebuie să avem curajul ideilor noastre, iar când nu suntem de acord, aceste idei trebuie contracarate cu argumente, niciodată cu gloanțe”, a scris Țoiu pe X.