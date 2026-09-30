Cum alegi un pat tapițat potrivit pentru un dormitor modern

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 sept. 2026, 09:51

Dormitorul este una dintre încăperile în care mobilierul trebuie ales cu mai multă atenție, pentru că piesele principale rămân, de regulă, în locuință pentru o perioadă îndelungată. Patul ocupă cel mai mult spațiu și influențează atât confortul, cât și aspectul general al camerei. Dimensiunea, forma, materialul și culoarea trebuie analizate împreună, nu separat.

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