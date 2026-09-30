Sărbătoarea zilei: Sfântul Grigorie Luminătorul, povestea episcopului care a petrecut 15 ani într-o groapă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 sept. 2026, 07:11

Sfântul Grigorie Luminătorul s-a născut în jurul anului 240, în Persia, și a trecut prin unele dintre cele mai cumplite persecuții înainte de a deveni episcop și unul dintre oamenii care au contribuit la răspândirea creștinismului în Armenia. Potrivit tradiției, a fost ținut timp de 15 ani într-o groapă adâncă, plină cu fiare și târâtoare, fiind hrănit în taină de o văduvă.

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