Sărbătoarea zilei: Sfântul Grigorie Luminătorul, povestea episcopului care a petrecut 15 ani într-o groapă

Sfântul Grigorie Luminătorul s-a născut în jurul anului 240, în Persia, și a trecut prin unele dintre cele mai cumplite persecuții înainte de a deveni episcop și unul dintre oamenii care au contribuit la răspândirea creștinismului în Armenia. Potrivit tradiției, a fost ținut timp de 15 ani într-o groapă adâncă, plină cu fiare și târâtoare, fiind hrănit în taină de o văduvă.
Cine a fost Sfântul Grigorie Luminătorul, prigonit pentru credința sa?
Sfântul Grigorie s-a născut în jurul anului 240 și era de neam persan. Potrivit tradiției, era fiul lui Anac, rudă cu Cusaro, împăratul Armeniei, și fratele lui Artavan, împăratul perșilor.
După ce a fost descoperit că este creștin, Grigorie a fost prins de domnitorul Tiridat și supus unor chinuri greu de imaginat. În ciuda torturilor, a rămas în viață, potrivit relatării bisericești, cu ajutorul lui Dumnezeu.
Situația s-a schimbat radical atunci când Tiridat a aflat că Grigorie era fiul lui Anac Persanul, cel care, prin înșelăciune, îl ucisese pe tatăl său. Furios, conducătorul a poruncit ca Grigorie să fie legat de mâini și de picioare și aruncat într-o groapă adâncă din cetatea Ararat.
Groapa era plină de fiare și târâtoare. Acolo, sfântul a rămas timp de 15 ani, supraviețuind în condiții cumplite. Potrivit tradiției, o femeie văduvă îl hrănea în taină.
Cum și-a pierdut Tiridat mințile?
În aceeași perioadă, împăratul Tiridat a ajuns să-și piardă mințile. Relatarea tradițională spune că își mușca trupul și rătăcea prin munți, asemenea unui animal, ajungând să pască împreună cu porcii.
Sora sa, Cusaroducta, a avut atunci un vis în care a auzit că singura cale pentru vindecarea lui Tiridat era scoaterea lui Grigorie din groapă.
Sfântul a fost astfel eliberat. După ieșirea din groapă, Grigorie a început să propovăduiască și să boteze numeroși oameni.
Cum a devenit episcop și a participat la Sinodul de la Niceea?
După eliberare, Grigorie a fost făcut episcop. A construit numeroase biserici și a contribuit la răspândirea creștinismului în Armenia.
În anul 325, a luat parte la primul Sinod Ecumenic, convocat la Niceea. Tot în acel an, potrivit tradiției, Sfântul Grigorie Luminătorul s-a mutat cu pace la Domnul.
Sfânta Muceniță Ripsimia și Sfânta Gaiani
Tot în această zi sunt pomenite Sfintele Mucenițe Ripsimia și Gaiani, împreună cu alte 32 de femei și fecioare mucenice.
Ripsimia și Gaiani proveneau din familii de rang înalt și trăiau în vremea împăratului Dioclețian. Cele două erau fecioare și călugărițe, iar Ripsimia era cunoscută pentru frumusețea sa.
Potrivit tradiției, pentru că Ripsimia a refuzat să se căsătorească cu împăratul, a fugit împreună cu Gaiani în Armenia. Aflând despre aceasta, Tiridat, conducătorul ținutului, a poruncit ca Ripsimia să fie adusă înaintea sa și a încercat să o constrângă.
Ripsimia a refuzat și, potrivit relatării bisericești, a reușit să scape pentru scurt timp. A fost însă urmărită și prinsă de soldați. Tradiția consemnează că a fost supusă unor torturi cumplite și și-a dat viața pentru credința creștină.
Împreună cu ea au fost uciși 70 de bărbați creștini și alte 32 de femei.
Și Gaiani a fost martirizată. Relatarea hagiografică descrie torturi extreme la care a fost supusă înainte de a fi ucisă.
Ce alți sfinți sunt pomeniți astăzi?
În aceeași zi sunt pomeniți și cei 70 de mucenici care au fost uciși împreună cu Sfânta Ripsimia.
Calendarul ortodox îi mai amintește pe:
Sfântul Mucenic Stratonic;
Sfântul Mucenic Mardonie, care a murit prin foc;
cele două cuvioase femei și cei 1.000 de mucenici care au fost uciși prin sabie.
Ziua este astfel dedicată pomenirii mai multor martiri și mărturisitori ai credinței creștine, ale căror vieți sunt consemnate în tradiția Bisericii.
sursa:resurse-ortodoxe.ro