Horoscopul zilei de vineri, 2 octombrie 2026. Tensiuni, bani și decizii importante pentru toate zodiile

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 23:10

Ziua de vineri, 2 octombrie 2026, aduce tensiuni în relații, discuții care scot la iveală nemulțumiri mai vechi și situații în care banii, responsabilitățile sau nevoia de control pot deveni surse de conflict. Unele zodii vor simți nevoia să își apere mai ferm punctul de vedere, în timp ce altele vor descoperi că răbdarea și dialogul sunt mai importante decât dorința de a avea ultimul cuvânt. Este o zi în care reacțiile impulsive pot complica lucrurile, iar deciziile luate după o analiză atentă pot schimba modul în care privești o problemă.

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