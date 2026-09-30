Când trebuie să muți mușcatele de pe balcon. Temperatura care le poate pune în pericol

Mușcatele care ți-au înfrumusețat balconul toată vara nu trebuie aruncate odată cu venirea toamnei, deoarece pot fi păstrate și anul următor dacă sunt pregătite corect pentru iarnă și ferite de temperaturile scăzute. Pentru ca plantele să reziste peste sezonul rece și să înflorească din nou primăvara, este important să știi când trebuie mutate, cât de des trebuie udate și care este cel mai potrivit loc pentru iernare. Câteva măsuri simple pot face diferența între o mușcată care pornește viguroasă în primăvară și una care nu supraviețuiește frigului.
Nu aștepta primul îngheț
Mușcatele, cunoscute și sub denumirea de Pelargonium, provin din zone cu temperaturi mai ridicate și nu tolerează înghețul. Din acest motiv, ghivecele ținute pe balcon sau în exterior trebuie mutate într-un spațiu protejat înainte ca temperaturile să scadă prea mult.
Nu există o dată exactă la care mușcatele trebuie aduse în interior, deoarece vremea de toamnă diferă de la un an la altul. Cel mai important este să urmărești prognoza meteo. Când nopțile devin tot mai reci, iar temperaturile se apropie de 5°C, este momentul să începi pregătirea plantelor pentru iernare. Nu este indicat să aștepți până când pământul din ghiveci ajunge să înghețe.
Chiar și o singură noapte cu temperaturi foarte scăzute poate afecta frunzele și tulpinile, chiar dacă mușcata pare sănătoasă în timpul zilei.
Cum pregătești mușcatele pentru iarnă
Înainte de a muta ghivecele în interior, verifică atent fiecare plantă. Îndepărtează frunzele uscate, florile trecute și orice parte care prezintă semne de boală. Este la fel de important să controlezi ghiveciul și frunzișul pentru eventualii dăunători, pentru a evita introducerea acestora în casă.
Mușcatele pot fi și tunse înainte de iernare, mai ales dacă au crescut foarte mult sau prezintă tulpini slabe. Nu este însă necesară o tăiere drastică doar pentru că a venit toamna. În cazul plantelor care vor continua să primească lumină pe timpul iernii, este suficientă o tundere moderată, prin scurtarea tulpinilor și îndepărtarea părților deteriorate.
O tăiere mai severă poate fi făcută ulterior, în funcție de metoda de iernare aleasă și de starea plantei.
Unde se țin mușcatele peste iarnă
Pentru iernare, mușcatele au nevoie de un spațiu luminos, răcoros și, cel mai important, ferit de îngheț. O verandă închisă, un balcon închis unde temperatura nu coboară sub zero grade, o cameră neîncălzită sau un hol luminos pot fi variante potrivite.
În general, mușcatele se simt bine iarna la temperaturi de aproximativ 5-10°C, dacă beneficiază și de suficientă lumină. Într-un apartament încălzit, unde temperatura ajunge la 22-24°C, plantele pot continua să crească, însă lumina insuficientă din sezonul rece poate duce la apariția unor tulpini lungi, subțiri și fragile.
Dacă nu ai la dispoziție un spațiu răcoros, iar singura soluție este o cameră încălzită, așază ghiveciul cât mai aproape de o fereastră luminoasă și ține-l departe de calorifer sau de alte surse directe de căldură.
Cât de des se udă mușcatele iarna
Una dintre cele mai frecvente greșeli în îngrijirea mușcatelor peste iarnă este păstrarea aceluiași program de udare folosit în timpul verii. Odată cu scăderea temperaturilor și încetinirea ritmului de creștere, plantele au nevoie de mult mai puțină apă.
Lasă pământul să se usuce parțial între udări și evită ca apa să rămână în farfuria ghiveciului. Într-un spațiu răcoros, mușcatele pot avea nevoie de apă mult mai rar decât în sezonul cald.
Nu este recomandat să urmezi o regulă fixă, precum „o udare pe săptămână”. Cel mai bine este să verifici starea pământului înainte de fiecare udare, deoarece necesarul de apă variază în funcție de temperatură, cantitatea de lumină și dimensiunea ghiveciului.
Pe perioada de repaus nu este necesară fertilizarea regulată. Îngrășământul poate fi introdus din nou în rutina de îngrijire atunci când planta începe să crească activ.
Ce faci cu mușcatele când vine primăvara
La sfârșitul iernii sau la începutul primăverii, mușcatele pot fi curățate și tunse pentru a încuraja apariția unor lăstari noi și o creștere mai compactă. Udarea se reia treptat, iar fertilizarea poate fi reluată după apariția noilor creșteri.
Nu muta însă plantele direct dintr-un spațiu protejat în soarele puternic de primăvară. Mușcatele au nevoie de o perioadă de acomodare la condițiile exterioare. Ghivecele pot fi scoase definitiv pe balcon după ce riscul de îngheț a trecut.
Cu puțină atenție înainte de venirea frigului și câteva luni petrecute într-un spațiu potrivit, mușcatele pot trece cu bine peste iarnă și pot reveni la viață primăvara. Astfel, plantele care au înfrumusețat balconul în timpul verii pot înflori din nou în sezonul următor, fără să fie nevoie să cumperi în fiecare an unele noi.