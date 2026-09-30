Când trebuie să muți mușcatele de pe balcon. Temperatura care le poate pune în pericol

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 sept. 2026, 17:09

Mușcatele care ți-au înfrumusețat balconul toată vara nu trebuie aruncate odată cu venirea toamnei, deoarece pot fi păstrate și anul următor dacă sunt pregătite corect pentru iarnă și ferite de temperaturile scăzute. Pentru ca plantele să reziste peste sezonul rece și să înflorească din nou primăvara, este important să știi când trebuie mutate, cât de des trebuie udate și care este cel mai potrivit loc pentru iernare. Câteva măsuri simple pot face diferența între o mușcată care pornește viguroasă în primăvară și una care nu supraviețuiește frigului.

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