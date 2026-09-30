Cum alegi inelul de logodnă potrivit: ghidul Traser Gold

Te-ai hotărât să o ceri în căsătorie și, dintr-odată, o singură întrebare pare mai grea decât toate celelalte: ce inel alegi? Nu îi știi mărimea exactă, nu ești sigur ce culoare de aur i se potrivește, iar fiecare vitrină pare să spună altceva. Vestea bună e că alegerea devine mult mai simplă dacă o iei în ordinea firească: mărime, metal, piatră, model. Traser Gold, care produce și vinde bijuterii prețioase din 1999, lucrează zi de zi cu oameni aflați exact în punctul în care ești tu acum.
Începe cu mărimea, nu cu modelul
Mărimea este partea cea mai puțin romantică și, în același timp, cea mai importantă. Dacă vrei să păstrezi surpriza, împrumută discret un inel pe care îl poartă pe același deget și măsoară-i diametrul interior sau urma lăsată pe o coală de hârtie. Fă măsurătoarea seara, când degetele sunt ușor mai umflate, și ține cont că un inel lat se poartă de obicei cu jumătate de mărime mai mare decât unul subțire. Când ai dubii, alege mai degrabă o mărime în plus: un inel prea strâns nu poate fi purtat deloc.
Alege culoarea aurului înainte de model
Aurul galben, alb și roz schimbă complet felul în care arată același model. Galbenul are o notă clasică și merge foarte bine pe tenurile calde, albul are un aer discret și contemporan, iar rozul aduce blândețe și se remarcă fără să devină ostentativ.
Cel mai bun indiciu îl ai deja la îndemână: uită-te la ce poartă ea acum. Dacă toate piesele din colecția ei sunt galbene, un inel aur de logodna în aceeași nuanță se va așeza firesc lângă ele; dacă preferă albul, mergi pe alb și pentru verigheta de mai târziu. Caratele țin de stilul de viață: 14 karate suportă mai bine purtarea zilnică intensă, iar 18 karate are o culoare mai caldă și mai plină.
Piatra din centru și montura care o ține
Pentru mulți, alegerea evidentă rămâne un inel cu diamante, pentru că piatra suportă purtarea de zi cu zi și își păstrează strălucirea în timp. Nu e însă singura variantă: zirconiile intens colorate dau personalitate unui model fără să urce prețul, iar cristalele Swarovski funcționează bine pe piese mai grafice. Indiferent de piatră, montura decide cât de liniștită e purtarea: ea ține piatra la locul ei ani la rând și influențează cât de mult se agață inelul de haine sau de păr.
Gândește-te și la mâna care îl va purta. O piatră înaltă arată spectaculos, dar poate incomoda pe cineva care lucrează mult cu mâinile, gătește sau are grijă de copii mici. O montură mai joasă, cu piatra bine protejată, se poartă fără să te mai gândești la ea.
Când modelul din mintea ta nu există în vitrină
Se întâmplă des: îți place o formă, dar ai vrea altă piatră, alt braț, altă lățime. În Atelierul Traser Gold, bijuteriile se realizează și la comandă — fie pornind de la un concept nou, fie modificând un model existent până ajunge la ce ai tu în cap. Producția este făcută de bijutieri riguros selectați, iar aurul și montura pietrelor sunt garantate pe viață, ceea ce contează enorm la o bijuterie purtată zilnic, ani și ani.
Inelul nu rămâne singur
Un inel de logodnă intră, de fapt, într-o colecție care există deja: cerceii purtați zilnic, pandantivul primit cadou, verigheta care va urma. Dacă vrei ca piesele să se completeze, caută bijuterii aur în aceeași nuanță și în aceleași carate — diferențele mici de culoare se văd cel mai tare atunci când două piese stau alături, pe aceeași mână.
Nu există un inel perfect în general, există doar unul potrivit pentru ea. Ia lucrurile pe rând — mărime, culoare, piatră, model — și lasă câteva zile de gândire între pași. Iar dacă rămâi blocat între două variante, întreabă pe cineva care face bijuterii de ani buni: o singură conversație limpezește, de multe ori, mai mult decât zece vitrine.