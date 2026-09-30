Cum alegi inelul de logodnă potrivit: ghidul Traser Gold

Scris de Catalina Anghel Publicat: 30 sept. 2026, 11:40

Te-ai hotărât să o ceri în căsătorie și, dintr-odată, o singură întrebare pare mai grea decât toate celelalte: ce inel alegi? Nu îi știi mărimea exactă, nu ești sigur ce culoare de aur i se potrivește, iar fiecare vitrină pare să spună altceva. Vestea bună e că alegerea devine mult mai simplă dacă o iei în ordinea firească: mărime, metal, piatră, model. Traser Gold, care produce și vinde bijuterii prețioase din 1999, lucrează zi de zi cu oameni aflați exact în punctul în care ești tu acum.

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