Noua metodă de a te răzbuna pe fostul: te-am ars la factură

Publicat 30 sept. 2026, 11:52 Actualizat 30 sept. 2026, 12:25

O femeie din Marea Britanie a povestit cum a ales să se răzbune pe fostul partener după încheierea unei relații de lungă durată. Kerry Adams, în vârstă de 49 de ani, a recunoscut că a recurs la mai multe gesturi pe care, privind acum în urmă, le consideră „meschine”, dar care au ajutat-o să treacă peste despărțire.

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