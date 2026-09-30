Noua metodă de a te răzbuna pe fostul: te-am ars la factură

O femeie din Marea Britanie a povestit cum a ales să se răzbune pe fostul partener după încheierea unei relații de lungă durată. Kerry Adams, în vârstă de 49 de ani, a recunoscut că a recurs la mai multe gesturi pe care, privind acum în urmă, le consideră „meschine”, dar care au ajutat-o să treacă peste despărțire.
Kerry, din Staffordshire, a trecut printr-o perioadă dificilă după ce partenerul său a decis să pună capăt relației. Cei doi au încercat inițial să păstreze o relație civilizată, în condițiile în care femeia urma să își găsească o altă locuință.
Situația s-a schimbat însă după ce Kerry a aflat că fostul partener începuse să se întâlnească cu altcineva. Din acel moment, femeia spune că a început să pună la cale o serie de mici răzbunări.
A lăsat încălzirea pornită la 28 de grade
Unul dintre gesturile povestite de Kerry a fost legat de sistemul de încălzire al locuinței. Femeia a recunoscut că a lăsat căldura pornită permanent, atât în timpul zilei, cât și noaptea, și a setat temperatura la 28 de grade Celsius.
Motivul? Știa că nu urma să suporte ea costurile următoarei facturi.
„Am lăsat încălzirea pornită toată ziua, în fiecare zi, și toată noaptea, setată la 28 de grade, pentru că știam că nu voi contribui la următoarea factură”, a povestit femeia, potrivit Mirror.
Kerry a descris situația cu umor și a spus că se simțea de parcă ar fi fost în vacanță, însă gestul era, în realitate, parte din răzbunarea pe care o pregătise după despărțire.
Ce a făcut cu hainele fostului iubit
Un alt episod a avut legătură cu hainele fostului partener. Bărbatul i-ar fi cerut lui Kerry să îi pună lenjeria intimă murdară în mașina de spălat.
În loc să îi îndeplinească rugămintea, femeia a ales să arunce la gunoi mai multe perechi de boxeri de firmă, inclusiv Calvin Klein și Armani.
Gesturile nu s-au oprit aici. În ultima perioadă în care cei doi au locuit împreună, Kerry a decis să demonteze și mânerele dulapurilor din bucătărie.
Cei doi stabiliseră că femeia putea lua din locuință obiectele pentru care plătise. Kerry a profitat de înțelegerea dintre ei și a susținut că mânerele intrau în această categorie.
Fostul partener ar fi încercat să o convingă să i le vândă înapoi, însă femeia a refuzat.
„Mi-ai spus să iau orice am plătit eu, iar eu am plătit pentru ele”, i-ar fi răspuns Kerry.
„Acum mi se pare amuzant”
Kerry a recunoscut că multe dintre aceste gesturi au fost făcute impulsiv, pe fondul supărării provocate de despărțire. După câteva luni, însă, femeia spune că privește întreaga situație cu mult mai mult umor.
Relația s-a încheiat la începutul anului, iar ulterior Kerry a decis să își spună povestea pe Instagram. Postarea sa a atras numeroase reacții, iar mai multe persoane au început să povestească la rândul lor despre răzbunările pe care le-au pus la cale după despărțiri.
Deși recunoaște că acțiunile sale au fost „meschine”, Kerry spune că perioada de după separare i-a schimbat viața în bine.
Femeia susține că a început să petreacă mai mult timp cu prietenii, să cunoască oameni noi și să se bucure din nou de viața socială. Privind în urmă, consideră că despărțirea a fost, în cele din urmă, un moment important pentru ea.
Kerry spune că acum poate râde de întâmplările de atunci și descrie întreaga experiență drept o răzbunare „meschină”, dar și „terapeutică”.