Cele cinci zodii care intră într-o nouă etapă în luna octombrie. Universul le deschide ușa spre schimbarea pe care o așteptau

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 sept. 2026, 17:54

Luna octombrie vine cu schimbări importante pentru toate zodiile, însă Berbecii, Taurii, Balanțele, Scorpionii și Peștii sunt printre nativii care pot resimți mai puternic influențele astrale. Venus și Mercur intră în retrograd, Pluto își reia mersul direct, iar Luna Nouă din Balanță poate marca începutul unor etape noi. Pentru aceste cinci zodii, perioada poate aduce clarificări în relații, reevaluări financiare, încheierea unor capitole și noi oportunități.

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