Cele cinci zodii care intră într-o nouă etapă în luna octombrie. Universul le deschide ușa spre schimbarea pe care o așteptau

Luna octombrie vine cu schimbări importante pentru toate zodiile, însă Berbecii, Taurii, Balanțele, Scorpionii și Peștii sunt printre nativii care pot resimți mai puternic influențele astrale. Venus și Mercur intră în retrograd, Pluto își reia mersul direct, iar Luna Nouă din Balanță poate marca începutul unor etape noi. Pentru aceste cinci zodii, perioada poate aduce clarificări în relații, reevaluări financiare, încheierea unor capitole și noi oportunități.
Berbec – Clarificări în dragoste și bani
Pentru nativii din Berbec, octombrie 2026 poate aduce o perioadă de analiză în ceea ce privește banii comuni, parteneriatele și relațiile apropiate.
Venus retrograd poate scoate la suprafață probleme mai vechi care au nevoie de lămuriri. Luna Nouă din Balanță, de pe 10 octombrie, poate favoriza dialogul și găsirea unor soluții în relațiile importante.
Spre finalul lunii, energia se poate schimba. După intrarea Soarelui în Scorpion, Berbecii pot deveni mai creativi și mai hotărâți să înceapă proiecte noi sau să facă schimbări pe care le-au amânat.
Taur – Relații și capitole care se încheie
Pentru Tauri, luna octombrie poate veni cu întrebări importante despre relațiile din viața lor. Nativii pot analiza mai atent oamenii pe care îi atrag și pot ajunge la concluzii despre legăturile care merită păstrate.
Luna Nouă din 10 octombrie poate crea contextul pentru o bază nouă în proiectele personale sau profesionale. Totodată, trecutul poate reveni în atenție spre sfârșitul lunii, inclusiv prin reapariția unor persoane sau situații mai vechi.
Luna Plină din Taur, pe 26 octombrie, poate coincide cu încheierea unei etape emoționale și cu o mai bună înțelegere a propriilor nevoi.
Balanță – Un nou început în viața personală
Balanțele se află în centrul atenției astrale în octombrie. Luna Nouă din 10 octombrie poate reprezenta, în astrologie, un moment asociat cu începuturile și cu dorința de a schimba anumite tipare.
Venus retrograd le poate determina să analizeze felul în care se raportează la propria persoană și la cei din jur. Relațiile pot deveni un subiect important, iar unele situații care au consumat multă energie pot fi privite dintr-o perspectivă diferită.
Octombrie poate fi, astfel, o lună de recalibrare pentru Balanțe și de stabilire a unor limite mai clare.
Scorpion – Reevaluări și reconstrucție
Pentru Scorpioni, octombrie 2026 se anunță o perioadă intensă. Venus intră în retrograd pe 3 octombrie, în Scorpion, ceea ce poate pune accent pe relații, obiective personale și alegeri importante.
Unele întrebări mai vechi pot reveni în atenție, iar nativii pot simți nevoia să reevalueze ceea ce își doresc cu adevărat.
După 23 octombrie, când Soarele intră în Scorpion, atenția se poate muta și mai mult asupra propriei persoane. Problemele mai vechi pot începe să fie privite mai clar, iar anumite relații pot intra într-o etapă de reconstrucție.
Pești – Schimbări în cercul de prieteni și relații
Pentru Pești, începutul lunii poate părea mai agitat, însă această perioadă poate aduce și ocazia unor schimbări importante.
Influența lui Venus îi poate determina să redescopere activitățile și oamenii care le aduc bucurie. Pe măsură ce luna avansează, nativii pot deveni mai atenți la relațiile lor și la felul în care sunt tratați.
Spre finalul lui octombrie, Peștii pot ajunge la concluzii mai clare despre prieteniile și relațiile pe care vor să le păstreze. Unele legături pot deveni mai puternice, în timp ce altele pot rămâne în trecut.