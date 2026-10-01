Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita sa, Min Ah, cu 32 de ani mai tânără decât el

Îndrăgitul actor de comedie de origine canadiană Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita sa, Min Ah, în cadrul unei ceremonii restrânse desfășurate la Los Angeles. Actorul în vârstă de 64 de ani și artista în vârstă de 32 de ani, stabilită în Los Angeles, și-au unit destinele la doar câteva luni după ce și-au făcut publică relația.
Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Jim Carrey și Min Ah, cunoscută și sub numele de Minzi, au avut o ceremonie discretă, în prezența unui grup restrâns de persoane. Cei doi au făcut publică relația în februarie 2026, însă au fost văzuți împreună încă din 2022, relatează publicațiile internaționale Chosun Biz și Nine.com.
Jim Carrey i-a declarat public dragostea lui Min Ah
Actorul a vorbit pentru prima dată în mod public despre relația cu Min Ah în cadrul ceremoniei de decernare a premiilor César, organizată la Paris, pe 26 februarie.
În momentul în care a acceptat premiul, Carrey i-a mulțumit partenerei sale, pe care a numit-o „minunata mea parteneră”. Actorul nu s-a oprit însă aici și chiar i-a transmis public: „Te iubesc, Min Ah”.
Actorul, în centrul unor teorii bizare la ceremonia Premiilor César
Tot în timpul evenimentului de la Paris, Jim Carrey a fost nevoit să răspundă întrebărilor legate de o teorie bizară legată de apariția sa la eveniment. Totul după ce în mediul online au circulat informații potrivit cărora actorul ar fi fost înlocuit la ceremonie de un make-up artist care ar fi purtat o mască.
Publicista lui Jim Carrey, Marleah Leslie, a respins categoric astfel de speculații printr-o declarație tranșantă: „Jim Carrey a participat la ceremonia premiilor César, unde a primit o distincție onorifică pentru întreaga sa carieră”.
La rândul său, președintele Academiei César a respins afirmațiile potrivit cărora actorul nu ar fi fost prezent la ceremonie și chiar teoria potrivit căreia Jim Carrey ar fi fost, de fapt, clonat.
A treia căsătorie pentru Jim Carrey
La evenimentul de la Paris, Jim Carrey și Min Ah au fost însoțiți de fiica actorului, Jane, în vârstă de 38 de ani, pe care acesta o are din căsnicia cu Melissa Womer, precum și de nepotul său, Jackson, în vârstă de 15 ani.
Prin această căsătorie, Jim Carrey ajunge la cea de-a treia căsnicie. Jim Carrey s-a căsătorit pentru prima dată în martie 1987 cu Melissa Womer, fostă chelneriță la The Comedy Store și aspirantă la o carieră în actorie. Cei doi au devenit părinții fiicei lor, Jane, în același an.
Carrey și Womer au depus actele pentru divorț în 1993, iar procedura a fost finalizată doi ani mai târziu.
În septembrie 1996, actorul s-a căsătorit cu Lauren Holly, colega sa din filmul „Dumb and Dumber”. Căsnicia a durat mai puțin de un an, înainte ca Holly să depună cererea de divorț.
Șapte ani mai târziu, Jim Carrey avea să obțină primul său rol principal într-un film, în comedia „Ace Ventura: Pet Detective”, lansată în 1994.
Născut în 1962 și ajuns la vârsta de 64 de ani, Jim Carrey este unul dintre actorii cunoscuți de la Hollywood. De-a lungul carierei sale, a jucat în filme devenite repere ale cinematografiei internaționale, printre care „The Mask”, „Dumb and Dumber”, „The Truman Show” și „Eternal Sunshine of the Spotless Mind”.