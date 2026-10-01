Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita sa, Min Ah, cu 32 de ani mai tânără decât el

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 1 oct. 2026, 14:24

Îndrăgitul actor de comedie de origine canadiană Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita sa, Min Ah, în cadrul unei ceremonii restrânse desfășurate la Los Angeles. Actorul în vârstă de 64 de ani și artista în vârstă de 32 de ani, stabilită în Los Angeles, și-au unit destinele la doar câteva luni după ce și-au făcut publică relația.

Distribuie articolul