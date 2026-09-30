Horoscopul zilei de joi, 1 octombrie 2026. O zi plină de emoții, schimbări și situații neașteptate

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 30 sept. 2026, 21:48

Ziua de joi, 1 octombrie aduce mai multă agitație în plan emoțional, dar și ocazia de a clarifica situații care au rămas neînțelese. Comunicarea devine esențială, iar reacțiile impulsive pot transforma ușor o discuție obișnuită într-un conflict. Unele zodii simt nevoia de liniște și stabilitate, în timp ce altele caută schimbare, libertate și experiențe noi. Spre seară, este recomandat să nu iei decizii importante sub presiune și să acorzi timp lucrurilor care au nevoie de răbdare.

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