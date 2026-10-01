Horoscopul dorințelor. Ce trebuie să ceri Universului în octombrie 2026, în funcție de luna nașterii
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Octombrie 2026 este o lună potrivită pentru a defini mai clar ceea ce îți dorești. În loc să ceri ca lucrurile să meargă mai bine, întreabă-te cum ar arăta, concret, acel „mai bine”. Mai mulți bani? O iubire care îți oferă siguranță? O șansă de a începe din nou într-un loc nou? Mai multă libertate și timp pentru tine? Astrologii spun că nu trebuie să îți limitezi dorințele la ceea ce pare realist doar pentru că trecutul ți-a arătat anumite limite. Uneori, primul pas spre o schimbare reală este să îndrăznești să ceri mai mult. Iată ce merită să ceri Universului în octombrie 2026, în funcție de luna în care te-ai născut.
Ianuarie
Cere mai multă libertate.
Știi să-ți construiești o viață stabilă, dar stabilitatea nu este același lucru cu libertatea. În această lună, cere suficienți bani încât alegerile tale să nu mai fie dictate în totalitate de ceea ce îți permiți. Cere o activitate profesională care să-ți lase timp și energie pentru tine. Cere libertatea de a călători, de a te răzgândi, de a-ți lua o zi liberă, de a fi alături de cineva drag și de a spune „nu” lucrurilor care nu ți se mai potrivesc.
Nu ai nevoie de încă o realizare care să vină la pachet cu și mai multe responsabilități. Cere un succes care să-ți redea o parte mai mare din propria viață.
Februarie
Cere oameni care te înțeleg fără să încerce să te schimbe.
Probabil ai petrecut suficient timp fiind persoana care se poate adapta aproape oriunde, întrebându-te uneori unde anume aparții cu adevărat. În această lună, cere prietenii, relații și comunități în care unicitatea ta să fie unul dintre motivele pentru care ești apreciat(ă).
Cere oameni cărora să le poți împărtăși cele mai ciudate gânduri, pe care să-i suni atunci când ți se întâmplă ceva minunat, alături de care să poți călători sau pur și simplu să stai în tăcere. Oameni pe care să-i poți cunoaște și peste zeci de ani.
Unele dintre persoanele care te vor înțelege cel mai bine s-ar putea ca, în acest moment, să fie încă niște necunoscuți. Cere vieții să vă facă cunoștință.
Martie
Cere o iubire inconfundabilă.
Nu cere o relație pe care trebuie să o descifrezi. Nu cere pe cineva al cărui potențial este mai frumos decât felul în care se comportă în prezent.
Cere persoana care își exprimă sentimentele și continuă să o facă prin felul în care te tratează. Cere atracție și tandrețe, dar și comunicare, consecvență, efort, afecțiune și acea liniște care îți permite să te relaxezi în siguranța iubirii cuiva.
Luna aceasta ar putea readuce în prim-plan povești din relații trecute. Lasă-le să-ți arate, însă, mai clar ce îți dorești pentru viitor.
Cere o iubire care să nu te facă niciodată să te întrebi dacă ești iubit(ă), potrivit sursei.
Aprilie
Cere oportunitatea care te sperie puțin.
Nu ai nevoie de încă o perioadă în care să alegi doar ceea ce știi deja că poți face. Cere invitația care te duce într-un loc nou, proiectul care îți testează abilitățile, călătoria pe care ți-o imaginezi de mult, prezentarea care îți extinde cercul de oameni sau oportunitatea care te face să te întrebi dacă ești pregătit(ă).
Probabil nu te vei simți complet pregătit(ă). Cere-o oricum.
Viața devine mai largă atunci când îți dai voie să trăiești experiențe care au puterea să te transforme.
Mai
Cere mai mult decât „suficient”.
Meriți să afli cum se simte viața atunci când nu ești permanent preocupat(ă) de calcule. Cere să-ți rămână bani după ce toate cheltuielile sunt plătite. Cere o casă în care îți place să te întorci, mâncare care îți face plăcere, călătorii pe care le poți rezerva fără vinovăție, lucruri frumoase pe care le cumperi pur și simplu pentru că te fac fericit(ă) și economii care îți oferă liniște pentru viitor.
Abundența nu trebuie să fie extravagantă pentru a-ți schimba viața.
Nu mai trata „suficientul” ca pe cel mai înalt obiectiv financiar pe care îți permiți să ți-l imaginezi.
Iunie
Cere conversația care poate schimba totul.
Atât de multe lucruri importante încep cu o discuție între doi oameni. Un loc de muncă apare prin intermediul cuiva care îți reține numele. O prietenie se naște pentru că ai mai rămas douăzeci de minute. O relație începe cu o conversație la care niciunul dintre voi nu se aștepta. O idee devine realitate pentru că, în sfârșit, îi vorbești cuiva despre ea.
În această lună, cere să fii pus(ă) în legătură cu persoana potrivită, la momentul potrivit.
Apoi, contribuie și tu la propriul noroc. Răspunde la mesaj. Acceptă invitația. Mergi la cină. Prezintă-te. Spune ceea ce te-ai gândit de mult să spui.
Iulie
Cere să fii și tu îngrijit(ă).
Știi să ții minte de ce au nevoie ceilalți. Știi să întrebi cum se simt, să creezi o atmosferă plăcută și să fii acel loc în care oamenii se pot odihni.
În această lună, caută relații care îți oferă aceeași tandrețe înapoi. Caută prietenul care te întreabă primul ce faci, partenerul care observă când ești obosit(ă), omul care își amintește datele importante fără să fie nevoie să-i amintești.
Nu trebuie să câștigi iubirea devenind indispensabil(ă).
Înconjoară-te de oameni care îți fac viața mai blândă pur și simplu pentru că te iubesc.
August
Cere să fii văzut(ă) de oamenii potriviți.
Octombrie nu este luna în care să ascunzi acele părți ale tale despre care speri, în secret, că cineva le va observa cândva.
Cere ca munca ta să ajungă la omul care poate face ceva cu ea. Cere să fii apreciat(ă) pentru ceea ce știi cu adevărat să faci. Caută acel context în care încrederea ta în tine pare firească, nu exagerată. Caută relația în care celălalt este mândru să te iubească la vedere.
Nu ai nevoie ca toată lumea să-ți recunoască valoarea. Ai nevoie ca oamenii potriviți să o vadă atunci când apare în fața lor.
Septembrie
Cere ceva mai bun decât ceea ce ai planificat.
Ai petrecut suficient timp încercând să faci lucrurile să se desfășoare „corect”. În această lună, cere posibilitatea pe care nu ai fi putut să o organizezi singur(ă).
Oferta neașteptată. Invitația de ultim moment. Persoana care nu seamănă deloc cu tiparul tău obișnuit. Schimbarea de planuri care te conduce într-un loc mai bun decât cel pe care îl aveai în minte.
Ai voie să te pregătești pentru viitor fără să controlezi fiecare detaliu al felului în care acesta se va desfășura.
Lasă viața să te surprindă cu ceva ce nici măcar nu ți-ar fi trecut prin minte să pui pe listă.
Octombrie
Cere relații care se simt la fel de bine în intimitate pe cât arată din exterior.
Știi să creezi armonie, dar luna aceasta îți cere să-ți dorești ceva mai profund decât simpla menținere a unei atmosfere plăcute.
Cere sinceritate. Cere reciprocitate. Caută prietenii în care poți spune atunci când ceva te-a rănit, o iubire în care conversațiile dificile vă apropie și oameni ale căror acțiuni fac ca sentimentele lor să fie demne de încredere.
Uneori, o relație frumoasă nu este cea în care nu există niciun conflict, ci cea în care adevărul poate fi spus fără să distrugă apropierea.
Păstrează un standard simplu: caută acele conexiuni care devin tot mai frumoase pe măsură ce devin mai sincere.
Noiembrie
Cere acel lucru în a cărui realizare aproape că încetasei să mai crezi.
Probabil există o dorință despre care ai început să vorbești cu prudență, pentru că simplul fapt de a o dori a început să doară.
Poate fi vorba despre iubire. Despre bani. Despre recunoaștere, o familie, o mutare, niște scuze sau o oportunitate pe care o aștepți de mult mai mult decât ai crezut.
Adu acea dorință din nou în prim-plan.
Nu trebuie să-ți petreci fiecare zi întrebându-te când va sosi. Dar nici nu este nevoie să îngropi ceva ce îți dorești doar pentru că a durat mult.
Cere din nou.
Faptul că un lucru întârzie nu înseamnă că răspunsul este neapărat „nu”.
Decembrie
Cere o viață mai amplă.
Cere ștampile în pașaport și oameni ale căror nume încă nu le știi. Cere povești pe care să le spui și atunci când vei fi bătrân(ă), o muncă ce te poartă în locuri neașteptate, prietenii născute în împrejurări neobișnuite, suficienți bani pentru a spune „da” cu mai multă libertate și experiențe care să-ți amintească cât de vastă este lumea.
Nu ți-a fost niciodată menit să cunoști dinainte întreaga formă a vieții tale.
În această lună, cere un viitor cu atât de multe posibilități încât să te poată surprinde chiar și pe tine.
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