Horoscopul dorințelor. Ce trebuie să ceri Universului în octombrie 2026, în funcție de luna nașterii

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 1 oct. 2026, 19:36

Octombrie 2026 este o lună potrivită pentru a defini mai clar ceea ce îți dorești. În loc să ceri ca lucrurile să meargă mai bine, întreabă-te cum ar arăta, concret, acel „mai bine”. Mai mulți bani? O iubire care îți oferă siguranță? O șansă de a începe din nou într-un loc nou? Mai multă libertate și timp pentru tine? Astrologii spun că nu trebuie să îți limitezi dorințele la ceea ce pare realist doar pentru că trecutul ți-a arătat anumite limite. Uneori, primul pas spre o schimbare reală este să îndrăznești să ceri mai mult. Iată ce merită să ceri Universului în octombrie 2026, în funcție de luna în care te-ai născut.

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