Dacă ai aceste plante în casă nu le scoate pe balcon sau în grădină. Se pot ofili rapid

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 1 oct. 2026, 23:20

Nu toate plantele de apartament se bucură atunci când sunt scoase afară, chiar dacă vremea pare ideală. Soarele puternic, vântul, ploile și diferențele de temperatură dintre zi și noapte pot afecta rapid anumite specii, ale căror frunze se pot arde, decolora sau usca.

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