Dacă ai aceste plante în casă nu le scoate pe balcon sau în grădină. Se pot ofili rapid

Nu toate plantele de apartament se bucură atunci când sunt scoase afară, chiar dacă vremea pare ideală. Soarele puternic, vântul, ploile și diferențele de temperatură dintre zi și noapte pot afecta rapid anumite specii, ale căror frunze se pot arde, decolora sau usca.
Plantele de interior sunt obișnuite cu condiții relativ stabile, iar schimbarea bruscă a mediului poate reprezenta un factor de stres. De aceea, unele dintre ele este mai bine să rămână în casă, într-un spațiu cu lumină și temperatură potrivite.
Calathea, sensibilă la lumina directă
Calathea este apreciată pentru frunzele sale spectaculoase, însă are nevoie de lumină indirectă.
Mutarea ghiveciului pe balcon sau în grădină, într-un loc expus direct razelor soarelui, poate afecta frunzele. Acestea își pot pierde culoarea și, în cazul unei expuneri puternice, pot apărea arsuri.
Pentru ca planta să se dezvolte bine, este recomandat un spațiu protejat de razele directe ale soarelui.
Fittonia are nevoie de umiditate ridicată
Fittonia este o plantă de dimensiuni reduse, originară din zone tropicale, apreciată pentru frunzele sale colorate.
Deși poate părea o alegere potrivită pentru sezonul cald, aceasta preferă umiditatea ridicată și lumina indirectă. Expunerea directă la soare poate afecta frunzele delicate și poate duce la apariția unor zone arse.
În interior, fittonia poate beneficia de condiții mai stabile decât cele întâlnite pe balcon sau în grădină.
Violeta africană nu tolerează schimbările bruște de temperatură
Violeta africană este o altă plantă care se dezvoltă mai bine în condiții stabile.
Diferențele mari de temperatură dintre zi și noapte pot reprezenta o problemă pentru această specie. În plus, curenții de aer rece îi pot afecta dezvoltarea.
Din acest motiv, schimbarea bruscă a locului, dintr-un spațiu interior într-unul exterior, nu este recomandată.
Feriga preferă lumina difuză
Ferigile cultivate ca plante de interior au nevoie de umiditate, temperaturi relativ stabile și lumină difuză.
Atunci când sunt expuse afară, în special în perioadele foarte calde, razele puternice ale soarelui le pot afecta frunzele. Marginile acestora se pot usca și pot căpăta o culoare maronie.
Un spațiu interior luminos, dar ferit de soarele direct, poate fi mai potrivit pentru ferigile sensibile.
Peperomia poate suferi din cauza soarelui puternic
Peperomia este considerată o plantă de interior ușor de îngrijit, însă acest lucru nu înseamnă că poate fi mutată oriunde.
Lumina directă a soarelui poate provoca arsuri ale frunzelor, iar variațiile de temperatură pot afecta planta. Potrivit informațiilor din materialul de referință, peperomia se dezvoltă cel mai bine la temperaturi cuprinse între 18 și 30 de grade Celsius.
În cazul acestei plante, un loc din interior, cu lumină potrivită și temperatură stabilă, poate fi o alegere mai sigură decât balconul sau grădina.
De ce plantele de interior trebuie mutate cu grijă
Trecerea unei plante dintr-un spațiu protejat într-un mediu exterior înseamnă o schimbare bruscă a mai multor factori: intensitatea luminii, temperatura, umiditatea și circulația aerului.
În cazul plantelor sensibile, o astfel de schimbare poate duce la deteriorarea frunzelor și la încetinirea dezvoltării. De aceea, înainte de a scoate o plantă de apartament afară, este important să fie cunoscute cerințele specifice ale speciei.