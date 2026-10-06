Sărbătoarea zilei, marți, 6 octombrie: Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului

Publicat 6 oct. 2026, 07:15 Actualizat 6 oct. 2026, 07:18

Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe 6 octombrie pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Cunoscut în tradiția creștină pentru îndoiala sa în fața mărturiei Învierii, Sfântul Toma a devenit, prin întâlnirea cu Hristos cel Înviat, un simbol al credinței dobândite prin mărturisire și convingere.

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