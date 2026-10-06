Sărbătoarea zilei, marți, 6 octombrie: Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului

Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe 6 octombrie pe Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Cunoscut în tradiția creștină pentru îndoiala sa în fața mărturiei Învierii, Sfântul Toma a devenit, prin întâlnirea cu Hristos cel Înviat, un simbol al credinței dobândite prin mărturisire și convingere.
Sfântul Apostol Toma, prăznuit pe 6 octombrie
Data de 6 octombrie este dedicată în calendarul Bisericii Ortodoxe Sfântului Apostol Toma, unul dintre cei mai cunoscuți ucenici ai lui Iisus Hristos. Numele său este legat în mod special de episodul biblic în care Apostolul Toma se îndoiește de Învierea Mântuitorului, după ce ceilalți ucenici îi spun că L-au văzut pe Hristos.
Potrivit relatării din Evanghelia după Ioan, Toma nu fusese prezent la prima arătare a lui Iisus în fața Apostolilor după Înviere. El le spune celorlalți ucenici că nu va crede până când nu va vedea și nu va atinge semnele rănilor Mântuitorului.
La scurt timp, Hristos Se arată din nou Apostolilor, iar Toma este chemat să se convingă de realitatea Învierii. În fața Mântuitorului, Apostolul rostește una dintre cele mai cunoscute mărturisiri de credință: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”
De ce este important Sfântul Apostol Toma
Sfântul Apostol Toma ocupă un loc aparte în tradiția creștină. Deși este adesea numit „Toma necredinciosul”, episodul îndoielii sale este interpretat de Biserică nu doar ca o slăbiciune, ci și ca o mărturie a faptului că întâlnirea cu Hristos cel Înviat conduce la o credință profundă.
Povestea sa amintește credincioșilor că îndoiala poate fi depășită prin căutarea adevărului și prin apropierea de Dumnezeu. Mărturisirea lui Toma, făcută după întâlnirea cu Iisus, reprezintă una dintre cele mai puternice afirmații ale dumnezeirii lui Hristos.
Sfântul Apostol Toma și propovăduirea creștinismului
Tradiția Bisericii îl consideră pe Sfântul Toma unul dintre marii propovăduitori ai Evangheliei. După Înălțarea Domnului, Apostolii au mers în diferite regiuni pentru a răspândi învățătura creștină.
Potrivit tradiției creștine, Sfântul Apostol Toma a ajuns până în ținuturi îndepărtate, fiind asociat în special cu răspândirea creștinismului în India. Comunitățile creștine din această regiune păstrează până astăzi tradiții care îl leagă de începuturile creștinismului pe teritoriul indian.
Pentru credincioși, viața Sfântului Apostol Toma este un exemplu de transformare: de la îndoială la mărturisire și, mai apoi, la jertfelnicie pentru credința creștină.
Ce înseamnă sărbătoarea de 6 octombrie pentru credincioși
Ziua de 6 octombrie este un prilej de rugăciune și de aducere aminte a misiunii Apostolilor. Credincioșii care poartă numele Toma își sărbătoresc, de asemenea, onomastica, iar în unele familii această zi este întâmpinată prin rugăciune și participare la Sfânta Liturghie.
Ca la orice sărbătoare importantă din calendarul ortodox, accentul este pus pe apropierea de Dumnezeu, pe rugăciune, pe faptele bune și pe ajutorarea celor aflați în nevoie.
Sărbătoarea Sfântului Apostol Toma transmite, astfel, un mesaj despre puterea credinței și despre transformarea omului prin întâlnirea cu Dumnezeu. Dincolo de episodul biblic al îndoielii, Toma rămâne în tradiția creștină apostolul care, după ce L-a întâlnit pe Hristos cel Înviat, a devenit un mărturisitor al credinței creștine.
sursa : calendarortodox.ro