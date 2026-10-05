Sos de roșii pentru iarnă. Rețeta italienilor pentru „aurul roșu” care păstrează gustul verii

Toamna este perioada în care gospodinele își pregătesc cămările pentru lunile reci, iar roșiile coapte sunt printre cele mai apreciate ingrediente transformate în conserve. Pe lângă bulion și sucul de roșii, un sos preparat după metoda italiană poate deveni un ingredient extrem de versatil, potrivit pentru paste, pizza, fripturi, supe sau diverse garnituri.
În Italia, sosul de roșii este cunoscut drept „aurul roșu”, iar secretul unui preparat gustos nu constă într-o listă lungă de ingrediente, ci în alegerea unor roșii bine coapte și într-un proces de gătire lent.
Chef și autor de cărți culinare Claudio Del Principe recomandă o metodă simplă prin care roșiile își păstrează cât mai bine aroma, fără să fie nevoie de conservanți artificiali, conform Blick.ch.
De ce nu trebuie folosit blenderul
Unul dintre cele mai importante trucuri pentru obținerea unui sos fin este evitarea blenderului. Potrivit lui Claudio Del Principe, mixarea roșiilor întregi poate afecta atât aspectul, cât și gustul preparatului.
Prin folosirea blenderului, compoziția poate încorpora aer, ceea ce poate influența culoarea sosului. În plus, semințele zdrobite pot contribui la apariția unui gust amar.
Metoda tradițională presupune, în schimb, fierberea roșiilor și apoi trecerea lor printr-o sită sau printr-un dispozitiv manual special pentru pasarea tomatelor.
Rețeta de bază pentru sosul de roșii italian
Pentru prepararea sosului sunt necesare aproximativ trei kilograme de roșii bine coapte. Acestea se spală și se pun întregi într-o cratiță încăpătoare.
Vasul se acoperă cu un capac, iar roșiile se fierb la foc mediu timp de aproximativ o oră. În timpul gătirii, coaja începe să se desprindă, iar roșiile își eliberează treptat sucul.
După această etapă, roșiile fierte se trec printr-o sită specială. Astfel pot fi eliminate pielițele, cotoarele și semințele, iar pulpa obținută devine baza unui sos fin și uniform.
Cât ulei de măsline se folosește
Pentru aproximativ trei kilograme de roșii, metoda recomandată folosește un decilitru de ulei de măsline extravirgin.
Uleiul este încălzit înainte de adăugarea bazei aromatice și contribuie la obținerea unei texturi catifelate și a gustului specific bucătăriei italiene.
Un detaliu important este alegerea aromelor. Potrivit acestei metode tradiționale, ceapa și usturoiul nu ar trebui folosite împreună în aceeași variantă clasică de sos.
Pentru un gust mai dulce și delicat, se pot folosi două cepe medii, tocate foarte fin și călite ușor în ulei. Important este ca acestea să nu se rumenească.
Cei care preferă o aromă mai intensă pot renunța la ceapă și pot folosi exclusiv doi sau trei căței de usturoi.
Sosul trebuie fiert lent, timp de câteva ore
După ce pulpa de roșii a fost strecurată, aceasta se pune din nou la fiert. Sosul trebuie lăsat să scadă lent, la foc mic, timp de cel puțin trei ore.
Capacul nu trebuie închis complet. Lăsarea acestuia ușor întredeschis permite evaporarea treptată a apei și ajută la concentrarea aromelor.
Fierberea îndelungată transformă treptat pulpa într-un sos dens, cu o aromă intensă și o textură mătăsoasă.
De ce nu este nevoie de zahăr
Un alt secret al acestei rețete este renunțarea la zahărul adăugat.
Roșiile bine coapte conțin suficient zahăr natural, iar prin fierberea îndelungată gustul lor devine mai dulce și mai concentrat. Din acest motiv, sosul nu are nevoie să fie îndulcit artificial.
Rezultatul este un preparat simplu, făcut din ingrediente naturale, care poate fi folosit ulterior la numeroase rețete.
„Aurul roșu” pentru cămara de iarnă
Sosul de roșii pregătit la finalul sezonului poate deveni una dintre cele mai utile conserve din cămară. Aroma tomatelor coapte poate fi păstrată pentru lunile de iarnă și folosită ori de câte ori este nevoie de o bază gustoasă pentru mâncare.
Metoda italiană pune accent pe câteva principii simple: roșii bine coapte, fierbere lentă, pasare fără blender, ingrediente aromatice folosite cu măsură și timp suficient pentru reducerea sosului.
Astfel, roșiile de vară pot fi transformate într-un sos dens și aromat, supranumit „aurul roșu”, care aduce în farfurie gustul sezonului chiar și în mijlocul iernii.