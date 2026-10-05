Sos de roșii pentru iarnă. Rețeta italienilor pentru „aurul roșu” care păstrează gustul verii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 14:31

Toamna este perioada în care gospodinele își pregătesc cămările pentru lunile reci, iar roșiile coapte sunt printre cele mai apreciate ingrediente transformate în conserve. Pe lângă bulion și sucul de roșii, un sos preparat după metoda italiană poate deveni un ingredient extrem de versatil, potrivit pentru paste, pizza, fripturi, supe sau diverse garnituri.

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