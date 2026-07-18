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Lifestyle· 2 min citire
Bulion de casă pentru iarnă ca pe vremea bunicilor. Rețeta secretă care îi păstrează gustul și aroma până în primăvară
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Bulionul de casă este unul dintre preparatele nelipsite din cămara multor gospodării, fiind apreciat pentru gustul autentic și aroma intensă a roșiilor bine coapte. Preparat din ingrediente simple, fără conservanți sau aditivi, acesta poate fi folosit pe tot parcursul anului la sosuri, ciorbe, tocănițe sau alte mâncăruri tradiționale. Cu doar câteva ingrediente și puțină răbdare, vei obține un bulion gustos, perfect pentru a păstra savoarea verii până în sezonul rece.
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