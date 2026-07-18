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Lifestyle· 2 min citire

Bulion de casă pentru iarnă ca pe vremea bunicilor. Rețeta secretă care îi păstrează gustul și aroma până în primăvară

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 13:03

Bulionul de casă este unul dintre preparatele nelipsite din cămara multor gospodării, fiind apreciat pentru gustul autentic și aroma intensă a roșiilor bine coapte. Preparat din ingrediente simple, fără conservanți sau aditivi, acesta poate fi folosit pe tot parcursul anului la sosuri, ciorbe, tocănițe sau alte mâncăruri tradiționale. Cu doar câteva ingrediente și puțină răbdare, vei obține un bulion gustos, perfect pentru a păstra savoarea verii până în sezonul rece.

Ingrediente

Pentru prepararea unui bulion de casă gustos și aromat, aveți nevoie de:

  • 10 kg de roșii românești bine coapte;

  • 2 linguri de sare grunjoasă, neiodată;

  • câteva frunze de țelină (opțional), pentru un plus de aromă.

Mod de preparare

Spălați bine roșiile, îndepărtați cotoarele și tăiați-le în bucăți potrivite. Puneți-le într-o oală încăpătoare și fierbeți-le la foc mediu timp de 30–40 de minute, până când se înmoaie și își lasă suficient suc.

După ce s-au răcit puțin, treceți roșiile printr-o sită sau printr-o mașină de pasat, pentru a separa pulpa de coji și semințe.

Turnați sucul obținut într-o oală largă, adăugați sarea și fierbeți-l din nou la foc potrivit. Amestecați din când în când pentru a preveni lipirea de fundul vasului și îndepărtați spuma care se formează la suprafață. În funcție de consistența dorită, fierberea poate dura între una și trei ore.

Când bulionul s-a redus suficient și a devenit dens, este gata pentru a fi turnat în recipiente.

Cum se păstrează

Spălați și sterilizați în prealabil sticlele sau borcanele. Turnați bulionul cât este încă fierbinte și închideți imediat recipientele cu capace etanșe.

Pentru o conservare eficientă, înveliți recipientele într-o pătură groasă și lăsați-le să se răcească lent, până a doua zi. După răcire, depozitați-le într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumina directă. Dacă este preparat și păstrat corect, bulionul își va menține calitatea până la următorul sezon al roșiilor.

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