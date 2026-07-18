Care sunt cele mai sănătoase roșii. Diferențele dintre soiurile cherry, roșii clasice, galbene și negre

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iul. 2026, 10:54

Roșiile sunt nelipsite din alimentația de zi cu zi și sunt apreciate nu doar pentru gust, ci și pentru beneficiile pe care le aduc sănătății. Deși par asemănătoare, diferitele soiuri au un conținut nutritiv ușor diferit, iar culoarea, dimensiunea și modul de preparare le pot influența proprietățile.Vezi mai jos diferențele dintre roșiile cherry, roșii, galbene și negre.

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