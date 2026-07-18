Care sunt cele mai sănătoase roșii. Diferențele dintre soiurile cherry, roșii clasice, galbene și negre

Roșiile sunt nelipsite din alimentația de zi cu zi și sunt apreciate nu doar pentru gust, ci și pentru beneficiile pe care le aduc sănătății. Deși par asemănătoare, diferitele soiuri au un conținut nutritiv ușor diferit, iar culoarea, dimensiunea și modul de preparare le pot influența proprietățile.Vezi mai jos diferențele dintre roșiile cherry, roșii, galbene și negre.
Licopenul, ingredientul care transformă roșiile într-un aliment valoros
Principalul compus asociat cu beneficiile roșiilor este licopenul, pigmentul responsabil pentru culoarea roșie a fructului. Acesta are proprietăți antioxidante puternice și a fost asociat în numeroase studii cu reducerea riscului de boli cardiovasculare și anumite tipuri de cancer. În plus, roșiile furnizează vitamina C, potasiu și acid folic, nutrienți importanți pentru sănătatea pielii, funcționarea sistemului nervos și menținerea tensiunii arteriale în limite normale.
Cercetările din ultimii ani au arătat că un consum regulat de roșii poate contribui la îmbunătățirea sănătății inimii și la menținerea unei bune funcționări a organismului.
Roșiile cherry pot avea un avantaj nutritiv surprinzător
Deși sunt considerate adesea doar o variantă practică pentru salate și gustări rapide, roșiile cherry se numără printre cele mai bogate în compuși benefici.
Explicația este simplă: acestea au un raport mai mare între coajă și pulpă, iar multe dintre substanțele antioxidante se concentrează chiar sub coajă, în zona expusă la lumină și la factorii de mediu.
Astfel, roșiile mici pot furniza cantități mai mari de fibre, polifenoli și flavonoide raportat la greutatea lor, comparativ cu soiurile de dimensiuni mari.
Soiurile tradiționale au o cantitate impresionantă de nutrienți
Roșiile de tip heirloom sau cele cultivate în gospodării sunt apreciate în special pentru aromă și varietatea culorilor, însă și acestea au avantaje importante din punct de vedere nutritiv.
Diferențele de culoare indică prezența unor pigmenți diferiți, fiecare cu roluri specifice pentru sănătate.
Roșiile roșii rămân cele mai bogate în licopen, în timp ce soiurile galbene și portocalii oferă cantități mai mari de beta-caroten, substanță pe care organismul o transformă în vitamina A.
Ce beneficii oferă roșiile în funcție de culoare
Roșiile roșii- Sunt considerate cea mai bună sursă de licopen și sunt asociate cu protecția sistemului cardiovascular și reducerea stresului oxidativ.
Roșiile galbene și portocalii- Conțin mai puțin licopen, însă sunt bogate în beta-caroten și luteină, compuși importanți pentru sănătatea ochilor și pentru susținerea sistemului imunitar.
Roșiile mov și negre- Aceste soiuri conțin antocianine, aceiași pigmenți care se găsesc și în afine sau mure. Specialiștii le asociază cu beneficii pentru sănătatea creierului și a inimii.
Roșiile verzi- Variantele necoapte sau soiurile verzi conțin tomatidină și clorofilă, compuși care au atras atenția cercetătorilor datorită efectelor antiinflamatoare și rolului lor în menținerea masei musculare.
Modul de preparare schimbă valoarea nutritivă a roșiilor
Nu doar soiul contează, ci și felul în care sunt consumate. Specialiștii spun că licopenul devine mai ușor de absorbit după prepararea termică, deoarece căldura descompune pereții celulari ai roșiilor. Mai mult, asocierea lor cu grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline, avocado sau nucile, poate crește semnificativ absorbția acestui antioxidant.
În schimb, tratamentul termic reduce conținutul de vitamina C, motiv pentru care este recomandată alternarea consumului de roșii crude și gătite.
Sunt roșiile scumpe mai sănătoase?
Prețul nu reprezintă întotdeauna un indicator al valorii nutritive. Roșiile premium sau soiurile rare pot oferi anumite avantaje legate de gust sau de diversitatea compușilor vegetali, însă și variantele obișnuite din supermarket rămân alimente extrem de sănătoase.
Specialiștii recomandă consumul unei varietăți cât mai mari de roșii, în diferite culori și forme, pentru a beneficia de întregul spectru de antioxidanți și nutrienți pe care acestea îl oferă, potrivit sursei.