„Străzi Deschise” continuă în București: Calea Victoriei devine pietonală în weekendul 18-19 iulie. Restricții auto și programul evenimentelor

„Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” transformă din nou Calea Victoriei în zonă exclusiv pietonală în weekendul 18-19 iulie 2026.
Pentru a permite desfășurarea evenimentelor în condiții de siguranță, circulația autovehiculelor va fi complet închisă pe Calea Victoriei, pe segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, în intervalul sâmbătă dimineața (ora 10:00) – duminică seara (ora 22:00).
Ce intersecții vor fi închise
Intersecții deschise: Traficul rutier va fi permis pe segmentele transversale, respectiv la intersecțiile cu Bulevardul Dacia, Strada Știrbei Vodă, Strada Ion Câmpineanu și Bulevardul Regina Elisabeta.
Piste de biciclete: Pe durata restricțiilor, pistele de biciclete de pe Calea Victoriei sunt de asemenea suspendate pentru siguranța pietonilor.
Rute ocolitoare recomandate: Șoferii pot utiliza Bulevardul Magheru, Bulevardul Lascăr Catargiu sau strada Buzești pentru a tranzita zona centrală pe axa Nord-Sud.
Ce poți face în weekend la „Străzi Deschise”: Programul cultural
Weekendul 18-19 iulie aduce o agendă diversificată de activități gratuite destinate bucureștenilor de toate vârstele și turiștilor. Programul artistic este coordonat de ARCUB și cuprinde:
Spectacole de teatru și performeri stradali: Actori, mimi și animatori pe picioroange vor anima diverse segmente ale bulevardului.
Concerte live și mini-recitaluri: Zonele din fața Muzeului Național de Istorie sau a Cercului Militar Național vor găzdui momente muzicale acustice și instrumentale.
Ateliere pentru copii și jocuri interactive: Zone special amenajate pentru cei mici, unde pot desena, modela sau participa la jocuri de societate în aer liber.
Expoziții de artă și meșteșuguri: Artiști locali își vor expune lucrările de-a lungul traseului pietonal.
Informații utile pentru vizitatori
Inițiativa „Străzi Deschise” a devenit unul dintre cele mai populare evenimente estivale din București, atrăgând săptămânal zeci de mii de participanți care doresc să descopere centrul orașului dintr-o perspectivă relaxată, fără zgomotul și poluarea traficului rutier.