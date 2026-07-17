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Lifestyle· 1 min citire

Tigaie caldă cu ouă, ardei și cabanos. Rețeta perfectă pentru zilele în care nu ai chef să stai prea mult în bucătărie

Fotografie realizată cu ajutorul AI

Fotografie realizată cu ajutorul AI

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iul. 2026, 14:05

Când îți dorești o masă gustoasă, dar nu vrei să petreci mult timp în bucătărie, o tigaie cu ouă, ardei și cabanos este alegerea ideală. Se prepară rapid, din ingrediente simple, iar combinația dintre cabanosul rumenit, ardeiul dulce, sosul de roșii și ouăle cremoase oferă un preparat sățios, potrivit atât pentru micul dejun, cât și pentru prânz sau cină.

INGREDIENTE

2 ouă

1 fir de cabanos

1 ardei roșu potrivit

2 linguri de pasată de roșii

1 lingură de boabe de porumb

1 lingură de parmezan ras

2 linguri de ulei

Sare

Piper

MOD DE PREPARARE:

Pentru început, se taie cabanosul în bucăți potrivite. Ardeiul roșu se spală, se îndepărtează cotorul și semințele, apoi se taie în fâșii lungi.

Se încinge uleiul într-o tigaie, apoi se adaugă cabanosul și se rumenește timp de 1-2 minute. Se pun apoi fâșiile de ardei și se înăbușă împreună încă un minut.

Se adaugă pasata de roșii și o căniță de apă, apoi se asezonează cu sare și piper. Se amestecă bine, se acoperă tigaia cu un capac și se lasă să fiarbă la foc potrivit aproximativ 5 minute.

Se sparg cu grijă cele două ouă direct în tigaie și se presară puțină sare peste ele. Tigaia se acoperă din nou și se lasă pe foc până când lichidul scade, iar ouăle sunt bine făcute și albușul este închegat inclusiv la suprafață.

La final, tigaia se ia de pe foc, iar preparatul se presară cu boabele de porumb și parmezanul ras. Se servește simplu sau alături de o salată,potrivit sursei.

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