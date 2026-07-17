Horoscopul de weekend, 18-19 iulie. Un sfârșit de săptămână cu împăcări, întâlniri și decizii importante

Publicat 17 iul. 2026, 17:58 Sursă eva.ro

Weekendul 18-19 iulie aduce o schimbare de ritm pentru majoritatea zodiilor, după o săptămână în care responsabilitățile și grijile au ocupat primul loc. Următoarele două zile favorizează relaxarea, timpul petrecut alături de familie și prieteni, dar și momentele în care fiecare își poate pune ordine în gânduri. Pentru mulți nativi, vor apărea ocazii de a lămuri neînțelegeri mai vechi sau de a face planuri pentru perioada următoare.

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