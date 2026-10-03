Gemenele Indiggo, arestate din nou în Miami. Surorile Modorcea au ajuns în custodia poliției

Gabriela și Mihaela Modorcea, cunoscute publicului din România drept gemenele Indiggo, au fost arestate din nou în Miami, într-un nou episod care readuce familia în atenția autorităților americane. Cele două surori au ajuns în custodia poliției în aceeași seară, la doar 46 de minute distanță una de cealaltă.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală și citate de Realitatea Plus, ambele sunt acuzate de agresiune și violență domestică, iar pentru fiecare dintre ele a fost stabilită o cauțiune de 1.000 de dolari. Surse apropiate cazului susțin că victima noului scandal ar putea fi chiar mama gemenelor, Violeta Modorcea.
Nu este pentru prima dată când numele familiei apare într-un dosar de violență domestică. În 2025, un alt incident similar a atras atenția autorităților, iar una dintre surori, Mihaela Modorcea, s-a confruntat și cu alte probleme legale în Miami.
Conform informațiilor disponibile, situația ar fi escaladat rapid, iar pentru imobilizarea Mihaelei ar fi fost necesară intervenția mai multor agenți de poliție.
De-a lungul timpului, surorile Gabriela și Mihaela Modorcea s-au făcut remarcate și prin colaborări cu mari compozitori, precum Horia Moculescu și Mihai Alexandru, dar și prin participarea la „America’s Got Talent”, după ce ele s-au mutat în Statele Unite ale Americii.