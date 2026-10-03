Gemenele Indiggo, arestate din nou în Miami. Surorile Modorcea au ajuns în custodia poliției

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 3 oct. 2026, 08:28

Gabriela și Mihaela Modorcea, cunoscute publicului din România drept gemenele Indiggo, au fost arestate din nou în Miami, într-un nou episod care readuce familia în atenția autorităților americane. Cele două surori au ajuns în custodia poliției în aceeași seară, la doar 46 de minute distanță una de cealaltă.

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