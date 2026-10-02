Horoscop sâmbătă, 3 octombrie 2026. Emoții intense, frământări interioare și reevaluări

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 oct. 2026, 22:38

Ziua de sâmbătă, 3 octombrie 2026, vine la pachet cu emoții mai intense, discuții care pot scoate la lumină diferențe de opinii și situații care ne cer mai multă răbdare decât de obicei. Unele lucruri nu se rezolvă pe loc, iar astrele ne îndeamnă să nu forțăm răspunsuri sau reacții înainte ca lucrurile să se clarifice. Venus retrograd pune accent pe relații, bani, alegeri din trecut și dorințe pe care poate le-ai lăsat în așteptare. Este o zi bună pentru reflecție, reevaluare și pentru a privi cu mai multă atenție ceea ce îți dorești cu adevărat.

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