Ce legătură au magneții de frigider cu factura la curent. Detaliul care îți poate crește consumul

Publicat 4 oct. 2026, 22:52 Sursă Blic

Magneții de frigider nu consumă energie electrică și nu afectează direct motorul sau componentele electronice ale aparatului. Totuși, în anumite situații, obiectele magnetice puse pe ușă pot contribui la creșterea consumului de energie.

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