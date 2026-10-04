Ce legătură au magneții de frigider cu factura la curent. Detaliul care îți poate crește consumul

Magneții de frigider nu consumă energie electrică și nu afectează direct motorul sau componentele electronice ale aparatului. Totuși, în anumite situații, obiectele magnetice puse pe ușă pot contribui la creșterea consumului de energie.
Problema nu este magnetul în sine, ci felul în care anumite obiecte amplasate pe ușă pot împiedica închiderea corectă a frigiderului. Când garnitura nu mai etanșează bine, aerul cald pătrunde în interior, iar aparatul trebuie să lucreze mai mult pentru a menține temperatura setată.
Magneții nu consumă curent
Ideea că magneții de pe frigider ar putea avea un efect asupra motorului sau asupra componentelor electronice este un mit vechi, potrivit Blic.
Magneții decorativi obișnuiți nu au un consum propriu de energie și nu fac compresorul să funcționeze mai mult doar pentru că sunt lipiți pe ușa aparatului.
Compresorul pornește și se oprește în funcție de temperatura din interior. Funcționarea sa este controlată de senzori și de termostat, iar consumul frigiderului este influențat de mai mulți factori, printre care calitatea izolației, schimbul de căldură și frecvența cu care este deschisă ușa.
Când pot magneții să mărească factura
Magneții mici, folosiți în scop decorativ, nu reprezintă o problemă nici pentru compresor și nici pentru garnitura de cauciuc a ușii. Situația se schimbă atunci când obiectele lipite de frigider sunt suficient de groase sau de mari încât să împiedice închiderea completă.
Suvenirurile voluminoase, magneții groși sau tablele magnetice amplasate chiar pe marginea ușii pot împiedica garnitura să se lipească perfect de cadrul frigiderului. Chiar și un spațiu mic poate permite pătrunderea aerului cald în interior.
Odată cu aerul cald crește și umiditatea din frigider. Pentru a readuce temperatura la nivelul stabilit, compresorul trebuie să funcționeze mai mult, ceea ce poate duce la un consum mai mare de electricitate.
În cazul congelatorului, pătrunderea aerului cald și umed poate favoriza și formarea unei cantități mai mari de gheață.
Ușa folosită ca panou poate crește consumul
Nu doar dimensiunea obiectelor puse pe frigider contează. Și modul în care este folosită ușa poate influența consumul de energie.
Dacă frigiderul devine un loc pentru notițe, meniuri sau alte informații, există tendința ca ușa să fie deschisă mai des. La fiecare deschidere, aerul rece din interior este înlocuit parțial cu aer mai cald din încăpere.
Cu cât ușa este deschisă mai frecvent, cu atât frigiderul trebuie să lucreze pentru a readuce temperatura la nivelul necesar.
Testul simplu cu o foaie de hârtie
Există o metodă rapidă prin care poți verifica dacă ușa frigiderului se închide corect. Ai nevoie doar de o foaie A4.
Așază foaia între garnitura de cauciuc și cadrul frigiderului, apoi închide ușa. Încearcă să tragi foaia afară.
Dacă hârtia iese foarte ușor, înseamnă că garnitura nu etanșează suficient de bine în acel punct. Testul poate fi repetat în mai multe zone ale ușii pentru a identifica eventualele porțiuni cu probleme.
Condensul și gheața pot fi semne de pierdere a frigului
Un frigider care nu mai păstrează bine aerul rece poate da câteva indicii. Printre acestea se numără apariția condensului, acumularea unei cantități mari de gheață în congelator și funcționarea compresorului pentru perioade lungi.
În multe cazuri, problema poate fi rezolvată printr-o intervenție simplă. Mutarea magneților mari de pe marginea ușii poate permite garniturii să se închidă corect. Dacă este necesar, garnitura poate fi și reglată pentru ca ușa să etanșeze mai bine.
Astfel, magneții decorativi nu sunt cei care consumă electricitate. Legătura lor cu factura la curent apare doar atunci când obiectele voluminoase amplasate pe ușă împiedică frigiderul să se închidă corespunzător.