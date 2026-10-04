Casa de producție a lui Smiley, acuzată de o regizoarea care a lucrat cu Radiohead că i-ar fi copiat un videoclip

Publicat 4 oct. 2026, 12:07 Sursă Realitate Plus

Casa de producție a lui Smiley este implicată într-un proces de amploare legat de un videoclip realizat pentru Feli, una dintre artistele cu care colaborează. O cunoscută regizoare israeliană, care a realizat videoclipuri pentru Radiohead și Mark Ronson, susține că videoclipul ar fi copiat una dintre creațiile sale și solicită despăgubiri pentru încălcarea drepturilor de autor. Acuzațiile de plagiat sunt contestate de artiștii români, iar litigiul se află în continuare pe rolul instanței.

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