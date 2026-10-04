Casa de producție a lui Smiley, acuzată de o regizoarea care a lucrat cu Radiohead că i-ar fi copiat un videoclip

Casa de producție a lui Smiley este implicată într-un proces de amploare legat de un videoclip realizat pentru Feli, una dintre artistele cu care colaborează. O cunoscută regizoare israeliană, care a realizat videoclipuri pentru Radiohead și Mark Ronson, susține că videoclipul ar fi copiat una dintre creațiile sale și solicită despăgubiri pentru încălcarea drepturilor de autor. Acuzațiile de plagiat sunt contestate de artiștii români, iar litigiul se află în continuare pe rolul instanței.
Regizoarea israeliană Adi Halfin susține că videoclipul piesei cînatet de Feli, „Timpul”, lansat pe 26 septembrie 2019 ar fi copiat elemente din filmul piesei „I`m Not Alone”, creat de Halfin pentru formația Combine și lansat în 2015. Artista cere despăgubiri de sute de mii de euro.
Potrivit Realitatea Plus, litigiul este în plină desfăsuarere și judecătorii încearcă sp stabilească cât de mulți bani a produs videoclipul lui Feli, pentru a putea avea o estimare valroică în cazul stabiliii unor eventualelor despăgubiri.
Echipa din România neagă acuzațiile și spun că videoclipul nu este copiat după creația regizoarei. Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 14 octombrie.
Adi Halfin este o regizoare premiată ale cărei scurtmetraje au fost selecționate la festivaluri importante precum Cannes și Berlinale, potrivit IMDB.
Cei mai cunoscuți artiști pentru care a realizat videoclipuri: