Trucul japonez pentru uscarea rapidă a rufelor iarna. Greșeala pe care trebuie să o eviți când le întinzi

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 09:31

Uscarea hainelor în interior poate deveni o adevărată provocare în timpul iernii, mai ales atunci când aerul este umed și încăperea nu este suficient de bine ventilată. Un truc folosit în Japonia poate ajuta la reducerea timpului de uscare fără uscător electric și fără să fie nevoie să crești temperatura din locuință. Secretul este chiar modul în care așezi rufele pe uscător.

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