Alivancă moldovenească: rețeta tradițională cu mălai și brânză. Cum se prepară și care sunt secretele unui desert fraged

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 oct. 2026, 16:17

Alivanca este unul dintre preparatele vechi ale bucătăriei moldovenești, pregătit din ingrediente simple precum mălai, brânză, ouă și produse lactate. Coaptă până capătă o crustă aurie, dar rămâne moale în interior, aceasta poate fi servită atât ca preparat dulce, cât și în variante sărate, alături de smântână.

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