Fiica lui Brigitte Macron, pe urmele mamei sale: are un iubit cu 20 de ani mai tânăr. Imagini inedite cu viața de cuplu, publicate pe Instagram

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 sept. 2026, 07:47

Tiphaine Auziere, fiica primei-doamne a Franței, Brigitte Macron, și-a făcut publică noua relație cu Antoine Lecomte, un instructor de kitesurfing în vârstă de 22 de ani. Avocata, care are 42 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de tânăr în timpul unei călătorii la Amsterdam.

Distribuie articolul