Fiica lui Brigitte Macron, pe urmele mamei sale: are un iubit cu 20 de ani mai tânăr. Imagini inedite cu viața de cuplu, publicate pe Instagram

Tiphaine Auziere, fiica primei-doamne a Franței, Brigitte Macron, și-a făcut publică noua relație cu Antoine Lecomte, un instructor de kitesurfing în vârstă de 22 de ani. Avocata, care are 42 de ani, a publicat pe Instagram o fotografie în care apare alături de tânăr în timpul unei călătorii la Amsterdam.
Cine este noul iubit al fiicei lui Brigitte Macron
Tiphaine Auziere și Antoine Lecomte s-ar fi cunoscut în stațiunea franceză Le Touquet, unde tânărul lucrează ca instructor de kitesurfing. Relația lor a atras atenția presei franceze și internaționale, în special din cauza diferenței de vârstă de 20 de ani dintre cei doi.
O apropiată a lui Tiphaine a declarat pentru revista franceză Gala că între cei doi ar fi existat o chimie încă de la început și că au mai multe pasiuni în comun, printre care dragostea pentru Le Touquet, călătorii și senzațiile tari.
Relația vine la câteva luni după despărțirea lui Tiphaine Auziere de prezentatorul de televiziune Cyril Hanouna.
Povestea de dragoste dintre Brigitte și Macron - scenariu asemănător
Noua relație a fiicei sale amintește inevitabil de povestea de dragoste dintre Brigitte Macron și Emmanuel Macron. Prima-doamnă a Franței este cu 24 de ani mai în vârstă decât soțul său, președintele Emmanuel Macron. Cei doi s-au cunoscut când Brigitte era profesoară de teatru, iar Emmanuel era elev. El avea 15 ani la acea vreme. Brigitte era căsătorită și avea deja trei copii.
Potrivit declarațiilor făcute de Brigitte în 2023 pentru Paris Match, Emmanuel a început să aibă sentimente pentru ea, iar familia lui a încercat inițial să îi despartă. Tânărul a fost trimis la un internat din Paris, însă cei doi au rămas în contact. Relația a continuat în anii următori, iar Brigitte a divorțat de primul soț. Emmanuel Macron și Brigitte s-au căsătorit în 2007, cu zece ani înainte ca acesta să fie ales președintele Franței.
Ce spune Brigitte Macron despre noua relație a fiicei sale
Potrivit unei surse citate de Gala, Brigitte Macron ar fi primit cu bucurie vestea despre relația fiicei sale. „Tot ce contează pentru ea este fericirea fiicei sale”, a declarat sursa. Antoine Lecomte ar fi făcut deja cunoștință cu cei doi copii ai lui Tiphaine Auziere, Aurèle, în vârstă de 10 ani, și Elise, de 12 ani.