Sfântul Mucenic Mamant, prăznuit pe 2 septembrie. Povestea tânărului care nu și-a lepădat credința în Hristos

Sfântul Mucenic Mamant este prăznuit de Biserica Ortodoxă pe 2 septembrie. Născut în închisoare din părinți creștini persecutați pentru credința lor, Mamant a devenit, încă din adolescență, mărturisitor al lui Hristos. A îndurat biciuiri, ardere cu făclii și aruncarea în mare, fără să renunțe la credința sa.
Sfântul Mamant s-a născut în închisoare
Sfântul Mucenic Mamant s-a născut în Paflagonia, regiune din Asia Mică, într-o familie de creștini. Părinții săi, Teodot și Rufina, au fost întemnițați pentru că au refuzat să renunțe la credința în Hristos.
Teodot a murit înainte de nașterea copilului, iar Rufina a trecut la cele veșnice la scurt timp după ce l-a adus pe lume. Astfel, Mamant a rămas orfan încă din primele clipe ale vieții.
Potrivit tradiției, un înger i s-a arătat unei femei creștine pe nume Amina și i-a poruncit să meargă la închisoare și să ia copilul. Amina l-a crescut cu grijă și i-a oferit o educație creștină.
Primul cuvânt rostit de Mamant a fost „Mama”
Mamant nu a vorbit până la vârsta de cinci ani. Când a rostit pentru prima dată un cuvânt, acesta a fost „Mama”. Copilul își striga adesea mama, iar Amina, impresionată de acest lucru, i-a pus numele Mamant.
Tânărul a crescut în credința creștină, iar viața sa avea să fie marcată de persecuțiile împotriva celor care îl mărturiseau pe Hristos.
Mamant, persecutat pentru credința sa
În timpul domniei împăratului Aurelian, persecuțiile împotriva creștinilor au devenit deosebit de dure. Nici copiii și tinerii nu au fost cruțați.
La vârsta de 15 ani, Mamant a fost adus înaintea împăratului și i s-a cerut să renunțe la credința în Hristos. Tânărul a refuzat să se lepede de credința sa, motiv pentru care a fost supus unor chinuri cumplite.
Potrivit tradiției creștine, Mamant a fost biciuit și ars cu făclii, iar în cele din urmă a fost aruncat în mare. Dumnezeu l-a izbăvit însă în chip minunat: un înger al Domnului l-a scos din apă și l-a dus pe un munte aflat în apropierea Cezareei.
Sfântul Mamant și fiarele sălbatice
Ajuns pe munte, Mamant s-a rugat lui Dumnezeu, iar fiarele sălbatice din acea zonă s-au îmblânzit. Tradiția spune că animalele veneau la el și nu îi făceau rău, lucru care a atras atenția celor care îl urmăreau.
Descoperit de persecutori, Sfântul Mamant a fost adus din nou înaintea judecătorilor. A rămas neclintit în credința sa, în ciuda chinurilor la care a fost supus.
În cele din urmă, Sfântul Mucenic Mamant a fost ucis, primind cununa muceniciei. Biserica Ortodoxă îl pomenește în fiecare an pe 2 septembrie, ca exemplu de curaj, statornicie și credință în Hristos.
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