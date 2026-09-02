Sfântul Mucenic Mamant, prăznuit pe 2 septembrie. Povestea tânărului care nu și-a lepădat credința în Hristos

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 07:15

Sfântul Mucenic Mamant este prăznuit de Biserica Ortodoxă pe 2 septembrie. Născut în închisoare din părinți creștini persecutați pentru credința lor, Mamant a devenit, încă din adolescență, mărturisitor al lui Hristos. A îndurat biciuiri, ardere cu făclii și aruncarea în mare, fără să renunțe la credința sa.

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