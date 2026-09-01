Prăjitura din copilăria lui Ion Creangă se găsește și astăzi în Moldova. Rețeta simplă care a trecut testul generațiilor

O prăjitură făcută din ingrediente simple continuă să fie pregătită în Moldova și în Bucovina, după rețete transmise din generație în generație. Alivanca, desertul tradițional evocată în scrierile lui Ion Creangă, păstrează combinația de mălai, lapte, brânză de vaci, ouă și smântână care îi dă gustul specific.
Preparatul este legat de bucătăria gospodăriilor de odinioară, unde produsele proaspete din casă erau baza celor mai multe rețete. Astăzi, alivanca poate fi găsită inclusiv în restaurantele cu specific tradițional, unde o porție costă între 15 și 20 de lei.
Desertul din bucătăria moldovenească de odinioară
Universul lui Ion Creangă nu este legat doar de poveștile și întâmplările copilăriei petrecute la Humulești. În scrierile sale apar și elemente care evocă viața satului, inclusiv mâncărurile pregătite în gospodăriile tradiționale.
Alivanca face parte din această bucătărie simplă, bazată pe ingrediente disponibile în gospodărie. Desertul are un gust dulce-acrișor și este asociat cu mesele de familie și cu perioada copilăriei petrecute la bunici.
Rețeta nu are nevoie de ingrediente sofisticate. Tocmai folosirea produselor proaspete, precum laptele, ouăle, brânza de vaci și smântâna, contribuie la gustul specific al preparatului.
În gospodăriile de altădată, alivanca era coaptă pe plită sau în cuptorul cu lemne, iar desertul ajungea pe masă imediat după preparare.
Cum se prepară alivanca moldovenească
Pentru rețeta tradițională sunt necesare lapte dulce, ouă, brânză proaspătă de vaci, zahăr, smântână grasă și făină de porumb măcinată fin.
Primul pas este fierberea mălaiului în lapte. Amestecul trebuie lăsat pe foc până când se formează o compoziție omogenă.
După ce mălaiul fiert s-a răcorit ușor, se adaugă treptat restul ingredientelor. Ouăle sunt bătute cu zahăr și un strop de esență de vanilie, apoi sunt încorporate împreună cu brânza de vaci sfărâmată și o parte generoasă din smântână.
Compoziția se amestecă până când ingredientele sunt bine omogenizate și se pune într-o tavă unsă. Preparatul se coace aproximativ 40 de minute.
Unul dintre elementele care completează desertul apare după coacere. Cât timp alivanca este încă fierbinte, deasupra se pune smântână rece și o lingură generoasă de dulceață de casă. Combinația creează un contrast între temperatura preparatului și cea a smântânii, dar și între gustul dulce și cel ușor acrișor.
Alivanca poate fi și sărată
Rețeta tradițională permite și o variantă sărată, chiar dacă versiunea dulce servită cu dulceață este cea mai cunoscută.
Pentru această versiune, zahărul este eliminat, iar brânza dulce de vaci este înlocuită cu telemea sau brânză sărată de burduf. În compoziție se adaugă și mărar verde tocat mărunt.
Astfel pregătită, alivanca se îndepărtează de varianta de desert și devine un preparat sărat inspirat din aceeași bucătărie tradițională moldovenească.
Cât costă o porție de alivancă la restaurant
Popularitatea preparatelor tradiționale a făcut ca alivanca să ajungă și în meniurile unor restaurante cu specific românesc din Moldova și din alte zone.
Cei care vor să guste preparatul fără să îl pregătească acasă pot găsi alivancă servită ca porție individuală. În prezent, prețul unei porții variază între 15 și 20 de lei.