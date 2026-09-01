Prăjitura din copilăria lui Ion Creangă se găsește și astăzi în Moldova. Rețeta simplă care a trecut testul generațiilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 sept. 2026, 09:25

O prăjitură făcută din ingrediente simple continuă să fie pregătită în Moldova și în Bucovina, după rețete transmise din generație în generație. Alivanca, desertul tradițional evocată în scrierile lui Ion Creangă, păstrează combinația de mălai, lapte, brânză de vaci, ouă și smântână care îi dă gustul specific.

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