Sărbătoare mare pe 1 septembrie: Sfântul Dionisie, „părintele” erei creștine și începutul noului An Bisericesc

Publicat 1 sept. 2026, 07:12 Actualizat 1 sept. 2026, 07:14

Este sărbătoare cu cruce roșie azi în calendarul ortodox. Biserica Ortodoxă îl pomenește în fiecare an, pe 1 septembrie, pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, călugărul originar din Scythia Minor căruia îi datorăm numărarea anilor începând de la Nașterea lui Hristos. Tot la 1 septembrie începe și noul an bisericesc, o zi cu o puternică încărcătură simbolică pentru tradiția creștină.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sarbatoarea zilei