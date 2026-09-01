Sărbătoare mare pe 1 septembrie: Sfântul Dionisie, „părintele” erei creștine și începutul noului An Bisericesc

Este sărbătoare cu cruce roșie azi în calendarul ortodox. Biserica Ortodoxă îl pomenește în fiecare an, pe 1 septembrie, pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, călugărul originar din Scythia Minor căruia îi datorăm numărarea anilor începând de la Nașterea lui Hristos. Tot la 1 septembrie începe și noul an bisericesc, o zi cu o puternică încărcătură simbolică pentru tradiția creștină.
Sfântul Dionisie Exiguul, pomenit pe 1 septembrie
Pe 1 septembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, una dintre personalitățile remarcabile ale creștinismului din primul mileniu. Canonizarea sa a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 8-9 iulie 2008.
Numele lui Dionisie Exiguul este legat în primul rând de modul în care lumea creștină a ajuns să numere anii „după Hristos”. Călugărul a propus ca anii să fie calculați pornind de la Întruparea Domnului, renunțând astfel la sistemul care utiliza era lui Dioclețian.
Dionisie a considerat anul 753 de la întemeierea Romei (ab urbe condita) drept anul Întrupării Domnului și punctul de început al erei creștine. Calculul său conținea o eroare de câțiva ani în raport cu data istorică a nașterii lui Iisus Hristos, însă principiul propus de el s-a dovedit fundamental pentru civilizația creștină și, ulterior, pentru întreaga lume.
Sistemul a fost adoptat în Italia în anul 527, apoi s-a răspândit în alte regiuni ale Europei. În Anglia, folosirea lui a fost susținută după Sinodul de la Whitby, din anul 664, iar în timp era creștină a devenit standardul de datare folosit pe scară largă în lumea creștină.
De unde vine numele „Exiguul”
Dionisie s-a născut în jurul anului 470, în Scythia Minor, regiunea Dobrogei de astăzi. A intrat de tânăr în viața monahală și și-a desăvârșit pregătirea în școlile mănăstirești din Dobrogea.
Ulterior, a plecat ca pelerin în Orient. Contextul religios al epocii și disputele teologice legate de monofizism l-au determinat să ajungă la Constantinopol, iar mai târziu la Roma.
Aici și-a desfășurat o importantă parte a activității sale intelectuale și teologice, lucrând sub ascultarea mai multor papi. A rămas cunoscut pentru erudiția sa, dar și pentru modestia cu care se raporta la propria persoană.
Calificativul „Exiguus”, care poate fi tradus prin „cel Mic”, și l-a atribuit singur, ca expresie a smereniei. În ciuda numelui, Dionisie avea să devină una dintre figurile intelectuale importante ale creștinismului occidental din acea perioadă.
A făcut cunoscută teologia Răsăritului în Occident
Un alt mare merit al Sfântului Dionisie Exiguul îl reprezintă activitatea sa de traducător. Cunoscător al limbilor greacă și latină, el a tradus în latină lucrări ale unor importanți Părinți ai Bisericii din Răsărit, contribuind astfel la transmiterea teologiei răsăritene în mediul latin.
Printre autorii ale căror opere au ajuns mai accesibile lumii occidentale prin intermediul său s-au numărat Chiril al Alexandriei și Grigorie de Nyssa.
Dionisie s-a remarcat și prin activitatea de traducere și colecționare a canoanelor bisericești adoptate la diferite sinoade și concilii. Aceste texte, redactate în limba greacă, au fost traduse și reunite de el în colecții care au avut o influență importantă asupra tradiției canonice occidentale.
Erudiția sa nu s-a limitat însă la teologie. Dionisie a fost și profesor la școala din Vivarium, întemeiată de Cassiodor, unde a predat dialectica.
Mărturia lui Cassiodor despre Dionisie
Personalitatea călugărului dobrogean a fost evocată elogios de Cassiodor, unul dintre marii oameni de cultură ai Antichității târzii. Acesta îl descria pe Dionisie drept un călugăr „scit de neam, dar după caracter cu totul roman”, remarcând cunoașterea profundă a limbilor greacă și latină.
Cassiodor îi sublinia, de asemenea, pasiunea pentru studiul Scripturilor și capacitatea de a răspunde cu ușurință întrebărilor teologice. Portretul realizat de acesta îl prezintă pe Dionisie ca pe un om în care erudiția se împletea cu smerenia.
Pentru Cassiodor, Dionisie era un exemplu rar de echilibru între înțelepciune și simplitate, între învățătură și modestie. Deși se considera unul dintre cei mai mici slujitori ai Bisericii, era, în opinia lui Cassiodor, vrednic de apropierea celor mai înalte cercuri ale societății.
Sfântul Dionisie Exiguul și-a petrecut ultimii ani în Italia, la Vivarium, unde a trecut la cele veșnice în jurul anilor 545-550.
1 septembrie, începutul anului bisericesc
Ziua de 1 septembrie are o semnificație aparte și pentru calendarul Bisericii. În această zi începe Anul Nou bisericesc, care se încheie la 31 august.
Potrivit tradiției, data de 1 septembrie este asociată cu începutul lucrării de creare a lumii. Tot în această zi este așezat, în tradiția creștină, începutul activității publice a Mântuitorului, prin propovăduirea Evangheliei.
Astfel, 1 septembrie reunește două momente importante pentru tradiția ortodoxă: pomenirea Sfântului Dionisie Exiguul, cărturarul care a contribuit decisiv la răspândirea erei creștine, și începutul unui nou an liturgic.
Moștenirea sa depășește însă granițele unei simple date din calendar. Prin activitatea de traducător, canonist și cărturar, Dionisie Exiguul a făcut legătura între Răsărit și Apus, iar sistemul de numărare a anilor propus de el a devenit unul dintre reperele fundamentale ale cronologiei creștine.
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sursa: crestinortodox.ro