Obiectul de petrecere pe care tot mai mulți îl agață în grădină ca să scape de viespi. De ce funcționează, explicațiile expertților

O bilă disco nu mai este folosită doar ca obiect decorativ. Tot mai mulți oameni o agață în grădină pentru a descuraja viespile, iar experții explică în ce condiții trucul poate avea efect.
Cum să alungi viespile cu ajutorul bilei disco
Sfaturile pentru casă și grădină care circulă pe TikTok pot fi fie descoperiri utile, fie soluții care consumă bani fără să ofere rezultatele promise. Una dintre cele mai recente idei devenite virale propune folosirea unui obiect asociat în mod obișnuit cu petrecerile pentru a ține viespile departe de spațiile exterioare.
Este vorba despre bila disco, agățată în grădini, pe terase sau în apropierea balcoanelor. Ideea pornește de la faptul că suprafața acoperită cu mici oglinzi produce numeroase reflexii atunci când este lovită de lumină.
Viespile apar mai frecvent în curți în timpul verii, fiind atrase inclusiv de mirosurile provenite de la grătare și de fructele care se apropie de perioada recoltării. Pentru a evita prezența lor, unele persoane au început să folosească bile disco ca metodă decorativă de descurajare.
Reflexiile luminoase ar putea deruta insectele
Angelika Zaber, expertă în grădinărit, explică mecanismul care ar putea sta la baza acestei metode.
„Viespile se bazează pe lumină și reflexii atunci când se orientează, astfel că o bilă disco strălucitoare le poate copleși”, explică Angelika Zaber, expertă în grădinărit.
Reflexiile produse de suprafața bilei disco ar putea afecta orientarea viespilor și a altor insecte. În anumite condiții, lumina fragmentată și schimbătoare ar putea face ca zona respectivă să fie evitată.
„În teorie, reflexiile strălucitoare produse de bilele disco ar putea dezorienta viespile și alte insecte, făcându-le să evite apropierea de grădină”, a mai spus expertul pentru TheSpuce.
Cât de eficient este trucul cu bila disco
Deși metoda poate avea un anumit efect, experții atrag atenția că nu există suficiente dovezi pentru a considera bila disco o soluție pe termen lung împotriva viespilor.
„Nu există suficiente dovezi pentru a spune dacă bilele disco reprezintă o soluție pe termen lung pentru prevenirea apariției viespilor”, spune Tamara Hogan, expertă în plante și grădinărit.
Eficiența este influențată și de dimensiunea spațiului în care este folosită. O singură bilă disco nu poate acoperi o suprafață mare, astfel că pentru o curte extinsă ar putea fi necesare mai multe obiecte amplasate la înălțimi diferite.
„Deși funcționează într-o anumită măsură, simplul fapt că ai câteva suprafețe strălucitoare în curte nu înseamnă o acoperire suficient de mare pentru a ține la distanță dăunători precum viespile.”
Lumina și vremea contează foarte mult
Bila disco are nevoie de lumină suficientă pentru ca reflexiile să se producă, ceea ce face ca rezultatul metodei să depindă în mare măsură de condițiile meteo.
În zilele înnorate sau atunci când lumina este insuficientă, efectul poate fi mult mai redus. Amplasarea obiectului reprezintă un alt element important, deoarece reflexiile trebuie să ajungă într-o zonă cât mai largă.
„Metoda va fi eficientă doar în zilele relativ însorite, iar bila disco trebuie, de asemenea, amplasată suficient de sus pentru ca reflexiile să ajungă în întreaga grădină și în zona din jur”, adaugă Lucas Ford, expert în combaterea dăunătorilor. „Fără o acoperire adecvată a luminii, metoda nu va funcționa prea bine.”
Ce alte vietăți ar putea fi descurajate de o bilă disco
Reflexiile produse de o bilă disco nu ar putea afecta doar comportamentul viespilor. Experții consideră că metoda poate contribui și la îndepărtarea altor vietăți care pot deveni nedorite în anumite zone ale grădinii.
Printre acestea se numără muștele. Acestea au capacități de orientare și vedere asemănătoare cu cele ale viespilor, motiv pentru care ar putea fi, la rândul lor, dezorientate de reflexiile luminoase.
Păsările pot fi și ele influențate de mișcările bruște ale luminii. În anumite situații, acest lucru le-ar putea determina să evite pomii fructiferi din apropierea bilei disco.
Căprioarele ar putea percepe reflexiile schimbătoare ca pe niște stimuli imprevizibili și potențial periculoși, ceea ce le-ar putea determina să păstreze distanța.
Afidele reprezintă o altă categorie de dăunători asupra căreia bila disco ar putea avea un anumit efect. Totuși, pentru acestea, o suprafață reflectorizantă mai mare ar fi mai eficientă decât o bilă disco.
Ce poți face pentru a ține viespile departe de grădină
Există și alte metode prin care poate fi redusă prezența viespilor în spațiile exterioare. Unele dintre ele presupun modificarea mediului din grădină, astfel încât acesta să fie mai puțin atractiv pentru insecte.
Crăițele, menta și busuiocul pot fi plantate în apropierea zonelor în care apar frecvent viespi, deoarece mirosurile acestor plante le pot descuraja.
Libelulele se hrănesc cu viespi, iar amplasarea unor libelule decorative în locurile unde insectele apar des poate face zona mai puțin atractivă pentru acestea.
O altă metodă presupune folosirea unui cuib fals de viespi. Acesta poate transmite că teritoriul este deja ocupat și, în anumite situații, poate descuraja alte viespi să se apropie.
Resturile alimentare și băuturile dulci lăsate în aer liber pot atrage viespile. De aceea, gunoiul și recipientele cu băuturi dulci ar trebui îndepărtate imediat după ce musafirii pleacă.
Fructele căzute din pomi și tufe trebuie, de asemenea, strânse înainte să devină o sursă de hrană pentru viespi.
Controlarea altor dăunători din grădină poate contribui la reducerea motivelor pentru care viespile rămân în zonă. Printre organismele cu care acestea se hrănesc se află afidele și păianjenii.