Rabie confirmată la o bovină dintr-o gospodărie din județul Neamț. Au fost instituite restricții în zona focarului

Un caz de rabie a fost confirmat la o bovină dintr-o gospodărie din localitatea Pădureni, comuna Cândești, județul Neamț. Virusul a fost depistat în urma analizelor de laborator efectuate la Institutul pentru Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) București.
Au fost instituite restricții în zona focarului
Confirmarea focarului a determinat autoritățile locale să ia măsuri pentru limitarea și eradicarea bolii. Prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a convocat vineri Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB), care a stabilit mai multe restricții sanitar-veterinare.
Printre măsurile adoptate se numără instituirea unei zone de protecție, formată din exploatația în care a fost identificată bovina infectată, și a unei zone de supraveghere.
În zona de supraveghere au fost incluse localitatea Pădureni și fondurile cinegetice FV 2 Poloboc, FV 1 Tazlău, FV 5 Podoleni, FV 3 Iapa și FV 42 Blăgești.
De aemenea, în exploatația în care a fost confirmată rabia va fi efectuată vaccinarea animalelor receptive. Totodată, animalele care prezintă semne clinice de boală vor fi eutanasiate, iar vânzarea sau înstrăinarea animalelor va fi interzisă pentru o perioadă de trei luni.
DSP Neamț va continua ancheta epidemiologică
Direcția de Sănătate Publică Neamț urmează să fie notificată pentru continuarea anchetei epidemiologice. Vor fi căutate persoanele care ar fi putut intra în contact cu animalul infectat sau cu virusul rabic.
Persoanele care prezintă risc de expunere vor fi direcționate către Centrul Antirabic Neamț, pentru administrarea tratamentului preventiv împotriva rabiei.
În zona de supraveghere vor fi aplicate, de asemenea, mai multe măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii.
”Măsurile stabilite în zona de supraveghere sunt: efectuarea catagrafiei animalelor din speciile receptive la rabie; vaccinarea antirabică a animalelor receptive care prezintă risc crescut de contaminare; efectuarea vaccinărilor antirabice de completare la câini și pisici, cu vaccin inactivat; interzicerea circulației carnivorelor și izolarea câinilor cu stăpân în gospodăriile populației”, se menționează în comunicat.
De asemenea, autoritățile vor face o evidență a câinilor și pisicilor fără stăpân din zonă. Locuitorii vor fi informați despre semnele clinice ale rabiei și despre obligațiile pe care le au în calitate de proprietari de animale.
Măsurile au fost dispuse pentru a preveni apariția unor noi cazuri și pentru limitarea răspândirii virusului rabic în județul Neamț.