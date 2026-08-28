Rabie confirmată la o bovină dintr-o gospodărie din județul Neamț. Au fost instituite restricții în zona focarului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 14:59

Un caz de rabie a fost confirmat la o bovină dintr-o gospodărie din localitatea Pădureni, comuna Cândești, județul Neamț. Virusul a fost depistat în urma analizelor de laborator efectuate la Institutul pentru Diagnostic și Sănătate Animală (IDSA) București.

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