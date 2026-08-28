Horoscopul lunii septembrie 2026. Care este cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie
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Luna septembrie 2026 vine cu schimbări importante, oportunități neașteptate și momente favorabile pentru toate cele 12 zodii din horoscop. Tranzitele planetare din această perioadă pot influența cariera, relațiile, finanțele și alegerile importante pe care le faci. Descoperă mai jos care este cea mai norocoasă zi din septembrie 2026 pentru fiecare zodie și ce oportunități îți poate aduce această perioadă.
Berbec – cea mai norocoasă zi: 16 septembrie
Concentrează-te asupra lucrurilor pe care vrei să le construiești.
Miercuri, 16 septembrie, Juno își reia mișcarea directă în Capricorn și pune accent pe cariera ta și pe parteneriatele care te pot ajuta să-ți transformi planurile în realitate.
Perioada recentă ți-a testat răbdarea și determinarea, însă aceste provocări au avut rolul de a-ți arăta cât de mult îți dorești să-ți îndeplinești obiectivele.
Visele mari presupun un angajament pe măsură. Până pe 23 octombrie, fii atent la oportunitățile profesionale și la oamenii care îți pot deveni aliați în drumul spre succes.
Taur – cea mai norocoasă zi: 16 septembrie
Lasă loc pentru ceea ce ar putea deveni posibil.
Miercuri, 16 septembrie, Juno staționează direct în Capricorn și te încurajează să faci primul pas fără să ai toate răspunsurile.
Firea ta pragmatică te ajută să iei decizii bine calculate, dar acum este momentul să lași loc și pentru spontaneitate. Fii dispus să-ți asumi anumite riscuri și să urmezi ceea ce simți că te atrage.
Această energie te poate conduce către o aventură a inimii, fie că este vorba despre o relație, o călătorie sau o experiență care îți schimbă perspectiva asupra vieții.
Gemeni – cea mai norocoasă zi: 10 septembrie
Pregătește-te pentru schimbare.
Joi, 10 septembrie, începe o etapă importantă pentru tine. Uranus intră în retrogradare în Gemeni, în timp ce Venus se mută în Scorpion, creând contextul pentru transformări profunde.
În următoarea perioadă, vei fi nevoit să rămâi flexibil și să privești lucrurile dintr-o perspectivă nouă. Uranus te îndeamnă să încetinești și să reflectezi, în timp ce Venus îți trezește dorința de schimbare și de găsire a unui scop mai profund.
Ai grijă însă să nu cauți doar emoții de moment. Orientează-te către schimbări care au sens și care îți pot oferi libertate și stabilitate pe termen lung.
Rac – cea mai norocoasă zi: 30 septembrie
Permite-i vieții să te surprindă în moduri frumoase.
Miercuri, 30 septembrie, Mercur intră în Scorpion și te ajută să te conectezi mai profund cu dorințele și nevoile tale reale.
Această influență face parte dintr-un proces mai lung, deoarece Mercur va intra în retrogradare în octombrie. De aceea, nu te grăbi să vezi rezultate imediate.
Energia Scorpionului te ajută să-ți urmezi pasiunile și să descoperi ce îți aduce cu adevărat bucurie. Pot apărea oportunități interesante în carieră, familie și dragoste, mai ales dacă ai curajul să fii sincer cu tine.
Leu – cea mai norocoasă zi: 26 septembrie
Nu este niciodată prea târziu să alegi un alt drum.
Sâmbătă, 26 septembrie, Luna Plină în Berbec aduce la împlinire o etapă începută odată cu Luna Nouă în Berbec din 17 aprilie.
Pentru tine, această zi pune accent mai ales pe lumea interioară. Nu tot ceea ce se schimbă trebuie să fie vizibil pentru cei din jur. Unele dintre cele mai importante transformări au loc în sufletul tău.
Reflectează la lucrurile pe care ți le-ai dorit dintotdeauna și la regretele care încă îți influențează alegerile. Luna Plină îți poate arăta că ai în continuare puterea de a-ți schimba direcția.
Destinul nu are un termen-limită.
Fecioară – cea mai norocoasă zi: 10 septembrie
Privește succesul dintr-o perspectivă mai largă.
Începând de joi, 10 septembrie, Uranus va fi retrograd în Gemeni până pe 8 februarie 2027, deschizând o perioadă importantă pentru cariera și obiectivele tale profesionale.
Poate fi vorba despre alegerea unei specializări, acceptarea unei noi oferte de muncă sau regândirea direcției în care vrei să evoluezi.
În loc să te întrebi doar ce „ar trebui” să faci, încearcă să asculți mai atent ceea ce îți dorești. Succesul nu înseamnă doar carieră și rezultate profesionale. Înseamnă și libertatea de a construi o viață care te reprezintă.
Balanță – cea mai norocoasă zi: 10 septembrie
Ai încredere că schimbările pot lucra în favoarea ta.
Joi, 10 septembrie, Uranus intră în retrogradare în Gemeni, marcând începutul unei perioade în care oportunitățile neașteptate pot avea un rol important.
Această influență va continua până în februarie 2027, așa că va fi nevoie să te adaptezi treptat noilor energii.
Nu încerca să controlezi fiecare aspect al vieții tale. Fii deschis la schimbări, în special la oportunități legate de călătorii, experiențe internaționale sau muncă.
Este momentul să-ți reevaluezi limitele și să renunți la convingerile care te-au făcut să te îndoiești de propriul potențial.
Scorpion – cea mai norocoasă zi: 27 septembrie
Păstrează-ți energia și nu încerca să faci totul deodată.
Duminică, 27 septembrie, Marte intră în Leu și se alătură lui Jupiter, amplificând potențialul de succes în carieră și în planurile tale profesionale.
Vei avea multă energie și determinare, însă există riscul să te epuizezi dacă încerci să accelerezi prea mult lucrurile.
Succesul pe termen lung se construiește prin consecvență, nu printr-un singur efort intens. Fii atent la oportunitățile care apar și folosește această perioadă pentru a transforma în realitate promisiunile pe care ți le-ai făcut.
Săgetător – cea mai norocoasă zi: 27 septembrie
Ai mai multe posibilități decât îți imaginezi.
Duminică, 27 septembrie, Marte intră în Leu, deschizând o perioadă în care ambițiile și visurile tale pot căpăta o direcție mai clară.
Marte va rămâne în Leu până în noiembrie și va reveni în acest semn între februarie și mai 2027. Prin urmare, ceea ce începi acum poate avea efecte pe termen lung.
Nu încerca să ajungi imediat la linia de sosire. Unele dintre proiectele și intențiile pe care le lansezi acum vor avea nevoie de timp pentru a se concretiza.
Ai răbdare și construiește cu încredere viitorul pe care ți-l dorești.
Capricorn – cea mai norocoasă zi: 22 septembrie
Partenerul potrivit poate schimba totul.
Marți, 22 septembrie, începe sezonul Balanței, punând în centrul atenției parteneriatele profesionale și colaborările importante.
Energia Balanței îți amintește că succesul durabil nu se construiește întotdeauna singur. Oamenii potriviți pot contribui decisiv la atingerea obiectivelor tale.
Permite-ți să ceri ajutor și să primești sprijin. Unele situații din trecut legate de abandon, încredere sau felul în care te-ai simțit privit de ceilalți pot reveni în atenție pentru a fi vindecate.
Această perioadă îți poate arăta cât de important este să accepți parteneriatele care te susțin cu adevărat.
Vărsător – cea mai norocoasă zi: 10 septembrie
Fă această călătorie despre tine.
Joi, 10 septembrie, Mercur intră în Balanță și te invită să începi o perioadă de reflecție și descoperire personală.
Poate fi vorba despre o călătorie propriu-zisă sau despre o căutare interioară prin care încerci să descoperi ce îți dorești cu adevărat de la viitor.
Nu lua decizii importante doar pentru a satisface așteptările celor din jur. Oferă-ți timp să asculți ceea ce simți și eliberează-te de obligațiile care te-au împiedicat să-ți asumi riscuri.
Fii atent și la oamenii noi care apar în viața ta. Unii dintre ei îți pot oferi perspective importante pentru următoarea etapă.
Pești – cea mai norocoasă zi: 10 septembrie
Redescoperă-ți dorințele și drumul către destinul tău.
Joi, 10 septembrie, Venus intră în Scorpion și îți trezește dorința de a trăi o viață mai profundă, mai liberă și mai apropiată de ceea ce îți dorești cu adevărat.
Venus este asociată cu abundența, succesul și bucuria, iar această perioadă poate readuce în prim-plan dorința de aventură, călătorii și experiențe noi.
Chiar dacă în ultima perioadă ai acordat multă atenție casei și vieții personale, acum simți nevoia să privești dincolo de zona de confort.
Venus va intra în retrogradare în octombrie și va oscila între Balanță și Scorpion până la sfârșitul anului. Nu trebuie să te grăbești. Lasă această nouă dorință de schimbare să se contureze în ritmul ei.
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