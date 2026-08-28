Fructele și legumele care nu trebuie ținute împreună în frigider. Greșeala care le face să se strice mai repede

Mulți români cumpără fructe și legume pentru mai multe zile, însă observă că unele se înmoaie, se ofilesc sau mucegăiesc mult înainte de termen. Deși calitatea produselor poate conta, un factor important este felul în care acestea sunt așezate în frigider sau în cămară.
Explicația ține de etilenă, un gaz produs natural de anumite fructe și legume în timpul coacerii. Acesta poate grăbi maturarea și degradarea alimentelor depozitate în apropiere, mai ales în cazul celor sensibile.
De ce se strică mai repede fructele și legumele
Etilena este un hormon vegetal gazos care ajută fructele să se coacă. În spațiile închise, precum sertarele frigiderului, gazul se poate acumula și poate accelera procesul de alterare al altor alimente.
Astfel, castraveții își pot pierde textura crocantă, verdețurile se pot ofili, iar fructele de pădure pot mucegăi mai repede. Separarea corectă a produselor poate prelungi durata în care acestea rămân bune de consum.
Combinații de alimente pe care este bine să le eviți
Merele, bananele, roșiile, mango, piersicile și pepenii se numără printre produsele care eliberează mai multă etilenă. Ele nu ar trebui păstrate lângă fructe sau legume vulnerabile la acest gaz.
Mere și banane: păstrate împreună, bananele se pot coace excesiv și pot face pete maronii mai repede.
Roșii și castraveți: roșiile pot grăbi înmuierea castraveților și le pot reduce perioada de păstrare.
Pepeni și fructe de pădure: căpșunile, zmeura și afinele sunt sensibile și se pot deteriora rapid dacă stau lângă pepeni copți.
Mere și morcovi: morcovii își pot pierde textura, iar în unele cazuri pot căpăta un gust mai amar.
Mere și dovlecei: dovleceii sunt sensibili la etilenă și se pot altera mai repede.
Roșii și salată verde: salata, spanacul sau mangoldul se pot ofili prematur dacă sunt ținute lângă roșii.
Mango și struguri: strugurii se pot zbârci sau mucegăi mai repede în apropierea mango-ului copt.
Mere și citrice: portocalele, lămâile și grepfrutul rezistă mai bine atunci când sunt păstrate separat de mere.
Piersici și prune: piersicile pot accelera coacerea prunelor, astfel că ambele fructe se pot înmuia într-un timp scurt.
Ceapă și usturoi: este recomandat să fie ținute separat, într-un spațiu uscat și bine aerisit, pentru a limita apariția mucegaiului și încolțirea.
Regula simplă pentru alimente proaspete mai mult timp
Cea mai eficientă măsură este separarea produselor care eliberează etilenă de cele sensibile la acest gaz. Merele, roșiile și pepenii merită o atenție specială, deoarece sunt printre cele mai frecvente produse din bucătărie care pot influența coacerea altor alimente, potrivit thecoolist.com.
Fructele și legumele trebuie păstrate și în funcție de nevoile lor: unele rezistă mai bine la frigider, în timp ce altele, precum bananele, ceapa, usturoiul sau cartofii, au nevoie de locuri răcoroase, uscate și ferite de lumină directă. O organizare mai atentă a frigiderului poate reduce risipa alimentară și poate menține produsele proaspete câteva zile în plus.