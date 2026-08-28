Fructele și legumele care nu trebuie ținute împreună în frigider. Greșeala care le face să se strice mai repede

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 18:34

Mulți români cumpără fructe și legume pentru mai multe zile, însă observă că unele se înmoaie, se ofilesc sau mucegăiesc mult înainte de termen. Deși calitatea produselor poate conta, un factor important este felul în care acestea sunt așezate în frigider sau în cămară.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre frigiderfructelegumepastrarea alimentelor