Cum alegi ghiozdanul potrivit pentru copil. Ce trebuie să verifici înainte să îl cumperi

Alegerea ghiozdanului potrivit pentru copil este una dintre cele mai importante cumpărături înainte de începerea școlii. Un model prea greu, prea mare sau nepotrivit pentru conformația copilului poate fi incomod și poate contribui la o poziție incorectă în timpul mersului. De aceea, înainte de a cumpăra un ghiozdan pentru școală, părinții ar trebui să țină cont nu doar de aspect și de preferințele copilului, ci și de greutate, dimensiune, bretele, compartimentare și confort.
1. Alege un ghiozdan cât mai ușor
Greutatea ghiozdanului este un criteriu important. Nu trebuie să uiți că, după ce este umplut cu manuale, caiete, penar și alte obiecte, greutatea totală crește considerabil.
Un ghiozdan ușor îi permite copilului să transporte mai confortabil lucrurile necesare pentru școală. Părinții ar trebui să verifice greutatea modelului chiar înainte de cumpărare, nu doar capacitatea acestuia.
2. Verifică bretelele și spatele ghiozdanului
Bretelele ar trebui să fie late, moi și reglabile, astfel încât ghiozdanul să poată fi ajustat în funcție de înălțimea copilului.
Un avantaj îl reprezintă modelele cu spate căptușit, care oferă un plus de confort. De asemenea, dacă ghiozdanul are o formă ergonomică, acesta poate sta mai bine pe spatele copilului.
Bretelele nu ar trebui să fie prea strânse și nici să alunece constant de pe umeri.
3. Alege un model cu mai multe compartimente
Compartimentarea este importantă nu doar pentru organizare, ci și pentru distribuirea greutății.
Cărțile și caietele mai grele ar trebui așezate cât mai aproape de spatele copilului, iar obiectele mai ușoare pot fi puse în compartimentele exterioare.
Un ghiozdan cu două sau mai multe compartimente poate fi mai practic decât un model cu un singur spațiu mare.
4. Materialul trebuie să fie rezistent
Copiii folosesc ghiozdanul aproape zilnic, astfel că materialul trebuie să reziste la uzură, zgârieturi și eventuale lovituri.
Este util să alegi un model cu cusături solide, fermoare rezistente și material ușor de curățat. O protecție împotriva umezelii poate fi, de asemenea, un avantaj, mai ales în zilele ploioase.
5. Vizibilitatea copilului este importantă
Pentru copiii care merg pe jos la școală sau circulă în apropierea traficului, elementele reflectorizante pot fi un criteriu important.
Detaliile reflectorizante de pe ghiozdan îi pot face mai ușor de observat de către șoferi în condiții de lumină redusă.
6. Verifică sistemul de închidere
Fermoarele trebuie să fie ușor de folosit de copil, dar suficient de rezistente pentru utilizarea zilnică.
Evită modelele cu sisteme complicate de închidere, mai ales în cazul copiilor mici. Ghiozdanul trebuie să poată fi deschis și închis rapid, fără ajutorul unui adult.
7. Lasă copilul să participe la alegere
Aspectul ghiozdanului contează pentru copil. Personajele preferate, culorile sau designul pot influența alegerea, iar implicarea copilului în proces îl poate face mai dornic să folosească noul ghiozdan.
Totuși, preferințele estetice nu ar trebui să fie singurul criteriu. Părinții trebuie să se asigure mai întâi că modelul este potrivit ca dimensiune, greutate și confort.
Cum trebuie probat ghiozdanul înainte de cumpărare
Dacă este posibil, copilul ar trebui să probeze ghiozdanul înainte de achiziție. Verifică dacă acesta se așază corect pe spate și dacă bretelele pot fi ajustate suficient.
Este util să îl probezi și cu câteva obiecte în interior, pentru a vedea cum se comportă atunci când are greutate. Ghiozdanul nu trebuie să tragă copilul pe spate și nici să îl oblige să meargă aplecat în față.
Ce greșeli trebuie să eviți când cumperi un ghiozdan
Una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea unui ghiozdan prea mare doar pentru că oferă mai mult spațiu. Capacitatea suplimentară poate determina copilul să transporte mai multe obiecte decât are nevoie.
O altă greșeală este cumpărarea unui model foarte greu, înainte ca acesta să fie umplut. De asemenea, nu este recomandat să alegi ghiozdanul exclusiv după aspect sau după preț.
Înainte să cumperi un ghiozdan, verifică:
greutatea ghiozdanului gol;
dimensiunea raportată la înălțimea copilului;
bretelele late și reglabile;
spatele căptușit și confortabil;
numărul și poziționarea compartimentelor;
rezistența materialului și a fermoarelor;
elementele reflectorizante;
ușurința cu care copilul îl poate deschide și închide;
posibilitatea de ajustare pe măsură ce copilul crește.