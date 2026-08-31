Cum alegi ghiozdanul potrivit pentru copil. Ce trebuie să verifici înainte să îl cumperi

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 17:02

Alegerea ghiozdanului potrivit pentru copil este una dintre cele mai importante cumpărături înainte de începerea școlii. Un model prea greu, prea mare sau nepotrivit pentru conformația copilului poate fi incomod și poate contribui la o poziție incorectă în timpul mersului. De aceea, înainte de a cumpăra un ghiozdan pentru școală, părinții ar trebui să țină cont nu doar de aspect și de preferințele copilului, ci și de greutate, dimensiune, bretele, compartimentare și confort.

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