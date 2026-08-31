Florile pe care merită să le plantezi în septembrie. Primăvara, grădina se va umple de culoare și parfum

Începutul toamnei nu înseamnă că grădinăritul intră în pauză. Luna septembrie oferă condiții bune pentru plantarea unor flori care au nevoie de perioada rece pentru a se dezvolta și care vor transforma grădina odată cu revenirea primăverii.
Solul păstrează încă suficientă căldură pentru dezvoltarea rădăcinilor, în timp ce temperaturile mai blânde îi scutesc pe noii puși în pământ de stresul provocat de arșița verii. În plus, umiditatea începe să crească pe măsură ce toamna avansează.
Bulbii florilor care apar primăvara se plantează în general toamna, iar septembrie este și o perioadă potrivită pentru numeroase plante perene.
Narcisele, crocusul și zambilele pot fi puse în pământ acum
Potrivit recomandărilor experților britanici de la Royal Horticultural Society, septembrie este o perioadă potrivită pentru plantarea narciselor, crocusului și zambilelor.
Pentru o dezvoltare bună înainte de sezonul rece, bulbii acestor flori ar trebui plantați până la sfârșitul lunii septembrie.
Narcisele au avantajul că sunt ușor de întreținut, ceea ce poate reduce munca necesară în grădină în sezonul următor.
Crocusul se numără printre florile care pot apărea foarte devreme după revenirea primăverii, astfel încât poate aduce culoare în grădină încă din primele perioade ale sezonului.
Septembrie și octombrie sunt potrivite pentru crini și allium
Perioada de plantare nu se limitează la primele săptămâni ale toamnei. În septembrie și octombrie pot fi plantați și bulbii de crini și allium.
Aceste plante au perioade de înflorire mai târzii în sezonul de primăvară, astfel încât pot completa grădina după ce primele flori de sezon încep să dispară.
Alegerea mai multor specii cu perioade diferite de înflorire poate ajuta la menținerea culorii în grădină pentru o perioadă mai lungă.
Cu lalelele mai este timp
În cazul lalelelor, plantarea nu trebuie făcută neapărat în septembrie.
Experții britanici recomandă ca bulbii de lalele să fie plantați în octombrie sau noiembrie, astfel că grădinarii nu trebuie să se grăbească să îi pună în pământ încă din prima lună de toamnă.
Această perioadă le oferă un interval potrivit pentru a fi plantați înainte de venirea iernii.
Ce plante perene pot fi puse în grădină toamna
Toamna este potrivită și pentru plantarea unor plante perene, nu doar a bulbilor care vor produce flori în primăvară.
Printre speciile care pot fi plantate în această perioadă se află echinacea, rudbeckia și heuchera.
Plantarea lor în sezonul rece poate fi avantajoasă deoarece temperaturile nu mai sunt la fel de ridicate ca în timpul verii, iar solul își păstrează căldura suficient pentru dezvoltarea rădăcinilor.
Astfel, luna septembrie poate fi folosită pentru pregătirea grădinii din timp, înainte ca temperaturile să scadă semnificativ și sezonul rece să limiteze lucrările din exterior.