Florile pe care merită să le plantezi în septembrie. Primăvara, grădina se va umple de culoare și parfum

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 13:25

Începutul toamnei nu înseamnă că grădinăritul intră în pauză. Luna septembrie oferă condiții bune pentru plantarea unor flori care au nevoie de perioada rece pentru a se dezvolta și care vor transforma grădina odată cu revenirea primăverii.

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