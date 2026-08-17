A fost stabilită cauza morții nepotului lui Mircea Rednic. Ce au arătat rezultatele autopsiei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 19:45

Doliu în familia lui Mircea Rednic. Mircea Marius Totolici, nepotul cunoscutului antrenor de fotbal, a murit la doar 37 de ani, iar rezultatele autopsiei au indicat cauza decesului. Tânărul s-a stins în somn, cu puțin timp înainte de cununia religioasă pe care urma să o aibă alături de partenera sa.

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