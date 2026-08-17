A fost stabilită cauza morții nepotului lui Mircea Rednic. Ce au arătat rezultatele autopsiei

Doliu în familia lui Mircea Rednic. Mircea Marius Totolici, nepotul cunoscutului antrenor de fotbal, a murit la doar 37 de ani, iar rezultatele autopsiei au indicat cauza decesului. Tânărul s-a stins în somn, cu puțin timp înainte de cununia religioasă pe care urma să o aibă alături de partenera sa.
Tragedia a lovit puternic familia și apropiații lui Mircea Marius Totolici. Moartea acestuia a survenit în noaptea de vineri spre sâmbătă, iar vestea a fost cu atât mai dureroasă cu cât bărbatul se pregătea pentru un moment important din viața sa.
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în somn
Potrivit informațiilor furnizate după efectuarea autopsiei, decesul lui Mircea Marius Totolici ar fi fost provocat de un infarct miocardic sever, urmat de un stop cardiorespirator.
Investigațiile medico-legale au indicat existența unei obstrucții la nivelul uneia dintre arterele coronare. Vasul de sânge, localizat în partea posterioară a inimii, prezenta depuneri de grăsime care împiedicau circulația normală a sângelui.
Decesul a fost unul fulgerător, produs în timp ce nepotul lui Mircea Rednic dormea.
Cu puțin timp înainte își unise destinul civil cu partenera sa
Tragedia este cu atât mai greu de acceptat pentru familie cu cât Mircea Marius Totolici traversa o perioadă importantă din viața sa.
Cu mai puțin de două săptămâni înainte de moarte, acesta se căsătorise civil cu partenera sa, Petronela. Cei doi urmau să oficieze și cununia religioasă duminică, 16 august.
Planurile pentru evenimentul care trebuia să fie o sărbătoare s-au transformat însă într-o perioadă de doliu pentru familie și prieteni.
Apropiații au fost profund afectați de dispariția neașteptată a bărbatului, mai ales că nimic nu anunța o asemenea tragedie.
Mircea Marius Totolici era pasionat de fotbal
Pasiunea pentru fotbal a fost una dintre preocupările importante ale lui Mircea Marius Totolici.
Acesta era implicat în activitatea ACS LSS Voința Sibiu, unde a sprijinit proiectele dedicate copiilor și juniorilor. Clubul a transmis un mesaj de condoleanțe după aflarea veștii tragice.
Reprezentanții formației sibiene au subliniat că Mircea Marius Totolici a fost un susținător al activității grupelor de copii și juniori și că sprijinul oferit de acesta va rămâne în memoria celor din cadrul clubului.
„Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru”, au transmis reprezentanții ACS LSS Voința Sibiu.
Clubul a transmis, de asemenea, condoleanțe familiei și tuturor celor care l-au cunoscut.
Cei care l-au cunoscut și doresc să își ia rămas-bun de la Mircea Marius Totolici pot merge la Capela Mare a Cimitirului Central din Sibiu.
Dispariția sa la numai 37 de ani a lăsat în urmă familia, prietenii și numeroși oameni din comunitatea fotbalistică sibiană profund îndurerați.