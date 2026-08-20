Daniel Pancu, suspendat două meciuri după eliminarea din Rapid – Dinamo. Ce amendă a primit antrenorul giuleștenilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 aug. 2026, 09:17

Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a decis, miercuri, suspendarea pentru două jocuri a antrenorului Rapidului, Daniel Pancu, după eliminarea sa din derby-ul cu Dinamo, disputat în etapa a 5-a din Superligă.

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