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Sport· 2 min citire
Daniel Pancu, suspendat două meciuri după eliminarea din Rapid – Dinamo. Ce amendă a primit antrenorul giuleștenilor
Daniel Pancu
Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a decis, miercuri, suspendarea pentru două jocuri a antrenorului Rapidului, Daniel Pancu, după eliminarea sa din derby-ul cu Dinamo, disputat în etapa a 5-a din Superligă.
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