David Popovici a revenit în ţară cu două medalii de aur. ”Mă simt privilegiat să fiu în poziţia asta”

David Popovici a revenit luni în România, după ce a scris istorie la Campionatul European de natație de la Paris, unde a câștigat al treilea titlu continental consecutiv la 200 de metri liber, la două zile după ce a cucerit al treilea aur european la 100 de metri liber, fiind primul înotător care reușește o astfel de performanță. Campionul român a fost întâmpinat la aeroport de numeroși fani și susținători, care au venit să îl felicite pentru rezultatele obținute.
”E responsabilitatea statului să fie alături de noi”
”Suntem bine, fericiţi, obosiţi după drumul lung, dar mulţumiţi de ce am realizat. Dacă aş vorbi cu David de acum câţtiva ani, i-aş spune să nu schimbe nimic, i-aş sune că totul o să fie bine, ok, totul se aşază. Am învăţat să mă bucur de succes. Am văzut un interviu al lui Kobe Bryant în care era întrebat despre succes şi eşec şi a spus că nu prea îl mai interesează, e neutru, joacă de dragul de a desluşi anumite lucruri şi asppecte ale vieţii lui, şi eu înot mai mult pentru a mă descoperi pe mine. Deşi când o faci cu pasiune şi dragoste, vin şi titlurile”, a declarat David Popovici.
Întrebat cum comentează faptul că din 2024, ANS nu l-a premiat pentru medaliile, ”Torpila României” a răspuns:”Mi se pare o resonsabilitate care ar trebui luată foarte în serios a statului român. Eu sunt suficient de norocos şi sunt recunoscător sponsorilor pe care i-am avut de ani de zile şi care mi-au susţinut acest parcurs, dar cunosc mulţi sortivi care nu au condiţiile mele. Şi dacă povestesc de premieri neprimite de doi ani, încerc să vorbesc în numele tuturor. E responsabilitatea statului să fie alături de noi, să ne susţină, tocmai pentru a reuşi să celebrăm şi să câştigăm împreună. E sentimentul de identificare, de asociere, am câştigat cu toţii, unii sportivi au nevoie urgent de asta, nu pretind că este cazul meu, dar asta este situaţia în momentul ăsta şi profit de fiecare dată să reamintesc asta: pentru că..cât de mult pot aştepta sportivii aătţia? Nu pot aştepta destul de mult”.
”Mă simt privilegiat să fiu în poziţia asta”
Totodată, campionul mondial a ținut să precizeze faptul că ”sunt recunoscător că m-am născut într-o familie care m-a iubit, car nu m-a împins să fac ce nu-mi doresc, pe lângă noroc, mă simt privilegiat să fiu în poziţia asta. Ştiam că va fi o concurenţă acerbă, finala de la 100 de metri liber a fost cea mai rapidă din istorie, felicitări celor care au contribuit la asta.”
În plus, el a mai spus că selecţionerul Gheorghe Hagi este o sursă de inspiraţie pentru el: ”Aştept să ne vedem într-o zi”.
Întrebat dacă ar merge în Rusia, la invitaţia lu Egor Kornev, David Popovici a spus:”N-am primit nicio invitaţie”
”În vacanţă mă relaxez. Sunt flatat de adjective şi bucuros că mi se apreciază efortul..si care e secretul: nu există niciun secret, enorm de multă muncă şi un strop de noroc şi o alăturare de drumuri care pot crea ceva senzaţional”, a conchis David Popovici.