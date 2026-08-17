David Popovici a revenit în ţară cu două medalii de aur. ”Mă simt privilegiat să fiu în poziţia asta”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 18:50

David Popovici a revenit luni în România, după ce a scris istorie la Campionatul European de natație de la Paris, unde a câștigat al treilea titlu continental consecutiv la 200 de metri liber, la două zile după ce a cucerit al treilea aur european la 100 de metri liber, fiind primul înotător care reușește o astfel de performanță. Campionul român a fost întâmpinat la aeroport de numeroși fani și susținători, care au venit să îl felicite pentru rezultatele obținute.

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