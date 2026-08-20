Emil Săndoi, suspectat de colaborare cu Securitatea: ce arată arhiva CNSAS. Fostul internațional a reacționat

Publicat 20 aug. 2026, 12:36 Actualizat 20 aug. 2026, 13:02

O investigație bazată pe documente consultate în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, arată că fostul internațional Emil Săndoi figurează într-un dosar de rețea al fostei Securități, deschis în perioada 1985-1989. Fostul fundaș al Universității Craiova a respins orice legătură cu poliția politică a regimului comunist și chiar a precizat că nu își amintește episoadele consemnate în documente.

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