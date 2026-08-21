Carlos Alcaraz revine la US Open după 138 de zile de pauză. Spaniolul a trecut testele medicilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 15:33

Carlos Alcaraz revine pe teren după 138 de zile de pauză. Spaniolul va participa la US Open, turneu programat în perioada 30 august – 13 septembrie, după ce a primit undă verde din partea echipei sale medicale.

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