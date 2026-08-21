Carlos Alcaraz revine la US Open după 138 de zile de pauză. Spaniolul a trecut testele medicilor

Carlos Alcaraz revine pe teren după 138 de zile de pauză. Spaniolul va participa la US Open, turneu programat în perioada 30 august – 13 septembrie, după ce a primit undă verde din partea echipei sale medicale.
Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial ATP și câștigător a șapte titluri de Mare Șlem, este gata să revină în circuit. Spaniolul va juca la US Open, programat între 30 august și 13 septembrie, după o absență de 138 de zile provocată de o accidentare la încheietura mâinii drepte.
Carlos Alcaraz revine la US Open după o pauză de 138 de zile
Alcaraz nu a mai evoluat într-un meci oficial din aprilie, când a suferit problema medicală în timpul turneului de la Barcelona. De atunci, sportivul iberic a urmat un program atent de recuperare și a evitat să grăbească revenirea, chiar dacă inițial lua în calcul participarea la Cincinnati, începând cu 13 august.
Tenismenul a rămas în Spania pentru a se antrena și a reveni la intensitatea necesară unui turneu de Mare Șlem. Decizia finală a fost luată după mai multe sesiuni solicitante de pregătire.
Antrenamente intense alături de Holger Rune
Potrivit Marca, Alcaraz a efectuat în această săptămână ultimele teste înainte de plecarea spre New York. Spaniolul s-a pregătit alături de danezul Holger Rune, iar unele antrenamente au durat chiar și patru ore, în încercarea de a simula cât mai fidel solicitarea fizică și ritmul meciurilor de la US Open.
Joi a reprezentat momentul decisiv. După ultima evaluare, Alcaraz și echipa sa au considerat că recuperarea încheieturii a avansat suficient, iar sportivul poate reveni în competițiile oficiale fără să își asume un risc major.
A pierdut peste 6.000 de puncte ATP
Pauza de aproape cinci luni a avut consecințe serioase în clasamentul mondial. Alcaraz nu a putut apăra 6.130 de puncte ATP, după ce a ratat turnee importante precum Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros, Queen’s, Wimbledon, Montreal și Cincinnati.
La US Open, revenirea lui ar putea coincide cu absența sau o formă incertă a principalului său rival, Jannik Sinner. Italianul se confruntă cu probleme la genunchi, iar participarea sa la turneul de la New York rămâne sub semnul întrebării.
Final de sezon foarte încărcat
US Open ar urma să fie primul pas dintr-un final de sezon extrem de solicitant pentru Alcaraz. După competiția de la New York, spaniolul are în program încă șase evenimente:
Laver Cup, între 25 și 27 septembrie
ATP Tokyo, între 30 septembrie și 6 octombrie
Mastersul de la Shanghai, între 7 și 18 octombrie
Six Kings Slam, între 21 și 24 octombrie
Mastersul de la Paris, între 2 și 8 noiembrie
ATP Finals de la Torino, între 15 și 2 noiembrie
Marea necunoscută rămâne felul în care încheietura mâinii drepte va rezista unui calendar atât de dens, după o pauză îndelungată. Pentru Alcaraz, US Open va fi primul test real al revenirii sale în lupta pentru vârful tenisului mondial.