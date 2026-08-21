UEFA și CONCACAF pregătesc revoluția în fotbal: 96 de naționale, într-o competiție care pune presiune pe FIFA

UEFA şi CONCACAF au început discuţiile pentru organizarea unei competiţii comune de tip Liga Naţiunilor, care ar putea reuni toate cele 96 de federaţii membre ale celor două confederaţii. Turneul ar putea debuta în 2028, după Campionatul European.
Potrivit The Guardian, proiectul este încă într-o fază incipientă, însă ar urma să preia modelul actualelor Ligi ale Naţiunilor organizate separat de UEFA şi CONCACAF: o fază de ligi valorice, urmată de meciuri eliminatorii şi un turneu final cu patru echipe.
Competiție cu format de ligi și turneu final
În prima ligă valorică ar urma să evolueze marile naţionale europene, precum Spania, Franţa, Anglia şi Germania, alături de cele mai bine clasate selecţionate din zona CONCACAF, inclusiv Mexic, Statele Unite şi Canada.
Meciurile din faza ligilor ar putea avea loc în ferestrele internaţionale deja existente, în septembrie, octombrie şi noiembrie. Faza eliminatorie ar urma să se joace în martie, iar turneul final în iunie. Organizatorii ar avea în vedere gruparea partidelor pe zone geografice, pentru a limita distanţele de deplasare.
Marile naționale europene, posibile dueluri cu SUA, Mexic și Canada
UEFA şi CONCACAF organizează deja propriile competiţii Liga Naţiunilor în aceleaşi perioade din calendarul internaţional, ceea ce ar simplifica implementarea unui format comun. Noul turneu ar înlocui actualele meciuri internaţionale programate în aceste ferestre, nu s-ar adăuga peste ele.
Unul dintre principalele argumente ale proiectului este potenţialul financiar. Meciurile competitive regulate dintre selecţionatele de top ale Europei şi echipe precum SUA, Canada sau Mexic ar putea genera venituri comerciale importante, o parte semnificativă urmând să fie distribuită şi federaţiilor mai mici.
Pentru Mexic, noul format ar putea avea o importanţă specială. Federaţia Mexicană de Fotbal şi-a exprimat în trecut nemulţumirea faţă de limitele comerciale ale competiţiilor CONCACAF şi a discutat inclusiv posibilitatea unei apropieri de CONMEBOL. Perspectiva unor confruntări regulate cu adversari europeni de elită ar putea reduce interesul pentru o eventuală schimbare de confederaţie.
Venituri mai mari pentru federațiile mici și atractivitate comercială ridicată
Proiectul survine într-un context tensionat în relaţia celor două confederaţii cu FIFA. UEFA şi CONCACAF au devenit mai apropiate după controversa legată de vânzarea drepturilor de difuzare pentru Cupa Mondială şi ar lucra, potrivit sursei citate, inclusiv la identificarea unui candidat care să îi facă opoziţie lui Gianni Infantino la alegerile pentru preşedinţia FIFA din martie anul viitor.
Confederaţia Asiatică de Fotbal, AFC, ar fi transmis la rândul său că este interesată de o posibilă extindere viitoare spre o Ligă a Naţiunilor globală. Totuşi, o astfel de variantă rămâne, deocamdată, un obiectiv pe termen mai lung, întrucât AFC nu are în prezent o competiţie similară.
UEFA nu a comentat informaţia, însă o sursă familiarizată cu propunerea a confirmat pentru The Guardian că negocierile sunt în desfăşurare. CONCACAF a evitat un răspuns direct, dar a subliniat angajamentul său pentru cooperare internaţională, amintind de participarea unor echipe invitate la Gold Cup.