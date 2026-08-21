UEFA și CONCACAF pregătesc revoluția în fotbal: 96 de naționale, într-o competiție care pune presiune pe FIFA

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 14:21

UEFA şi CONCACAF au început discuţiile pentru organizarea unei competiţii comune de tip Liga Naţiunilor, care ar putea reuni toate cele 96 de federaţii membre ale celor două confederaţii. Turneul ar putea debuta în 2028, după Campionatul European.

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